Можно ли переучивать левшу – ответ психолога и тест на определение правша вы или нет

Можно ли переучивать левшу / Фото: Unsplash

Вокруг темы о левшах ходит много слухов и споров – кто более творческий и креативный, до того, нужно ли переучивать ребенка писать "правильной" рукой и чем это чревато. Психолог Татьяна Ловчинская расставила все точки на "і" и дала тест на определение, какое полушарие у вас доминирует.

Психолог Татьяна Ловчинская / Фото: пресс-служба

5 теорий, почему люди рождаются левшами

В целом существует несколько основных теорий, которые объясняют, почему около 10% населения левши, в то время, когда остальные пользуются своей правой рукой, как ведущей:

Теория щита и меча была очень популярна долгое время. Поскольку щит держали в левой руке, чтобы защищать сердце, а оружие – в правой. Вот это и определило ведущее положение правой руки. Также есть социальные теории леворукости, когда привычки и окружающая среда формируют ведущую руку. Однако в чистом виде ее очень легко опровергнуть, ведь не у всех родителей левшей такие же дети, или наоборот – можно найти примеры, когда у родителей-правшей ребенок левша. Генетические теории предложили связывать рукость и латерализацию речевых функций. Это предполагает зависимость рукости от двух генов, один из которых определяет речевую латерализацию, а другой — контроль моторных функций. Также в происхождении леворукости имеют зна­чение факторы дородового развития, в том числе и эндокринный статус матери и ребенка, определяющий развитие правого и левого полушарий мозга в период внутриутробного развития. Есть еще и комплексные теории. Но, по всей видимости, причины стоит искать в совокупности нескольких факторов: как генетических, так и социальных.

Сегодня Международный день левши 2021 / Фото: Depositphotos

Какими особенностями обладают левши

Проводились многочисленные исследования, чтобы понять, кто умнее: правши или левши. Но по результатам тестов на интеллект не было выявлено существенных отличий.

А вот другое исследование, опубликованное в журнале Brain в 2019 году, показало, что у левшей левое и правое полушария мозга лучше связаны и скоординированы в областях, связанных с речью.

Эти черты предполагают, что левши могут обладать превосходными словесными навыками. Также такие особенности в строении мозга помогают левшам быть более гибкими, находить новые пути для решения задач и, соответственно, проявлять свою креативность.

А еще стоит отметить, что левши могут преуспевать в спорте. Тогда как у большинства людей ведущая рука правая, умелое владение левой и некоторый элемент неожиданности дает конкурентное преимущество.

Помимо этого, быстрая реакция левшей обеспечивается упрощенной схемой передачи сигналов. У левшей правое полушарие мозга и воспринимает зрительный образ, и контролирует действие левой руки.

Психолог комментирует эти особенности так:

Хочется призвать всех не рассуждать в категориях "а кто лучше?", "кто креативнее, быстрее или умнее?" Ведь все мы разные, уникальные, и наши особенности формируют неповторимую личность.

Левши в мире правшей

В чем особенность левшей

Мир, в котором мы живем, в основном построен для правшей. Из-за этого левши сталкиваются со множеством проблем, с которыми не сталкиваются правши. Ножницы, ручки, молнии, клавиатуры и мышки созданы для правшей.

Большинство из нас не задумывается о простых бытовых вещах, а для левшей – это часть ежедневного испытания. Хорошо, что сейчас все больше появляется товаров, которые учитывают эти отличия и приспособлены специально для левшей.

Стоит ли переучивать левшей или нужно оставить их в покое

До недавнего времени учеников часто заставляли писать в школе правой рукой, можно сказать, насильно переучивали пользоваться "нужной" рукой.

Сегодня мы знаем, что нет ничего плохого в том, чтобы быть левшой, и понимаем, что принуждение детей к изменению своей руки может иметь долгосрочные неблагоприятные последствия, отмечает психолог:

Поэтому позвольте своему ребенку пользоваться той рукой, какай ему комфортно, поддержите его, а также помогите адаптироваться ребенку-левше, купив специальные наборы бытовых вещей для левшей. Не нужно ломать, любите и принимайте своего ребенка.

Тест для экспресс-оценки доминирующего полушария:

Сложите ладони вместе и переплетите пальцы. Палец какой руки оказался сверху? Если левой руки, то запишите на листе букву "П", если правой руки — букву "Л". Да-да, все верное. Ведь каждое полушарие мозга управляет противоположной стороной тела, поэтому, если доминирует правая рука, то это левое полушарие, и наоборот. Представьте, что у вас в руке пистолет и вы целитесь в мишень. Какой глаз остается при этом открытым? Если у вас остался открытым левый глаз, запишите букву "П", а если правый – то "Л". Встаньте и скрестите руки на груди. Кисть какой руки лежит сверху? Если кисть левой руки – ставьте "П", если правой – "Л". Представьте, что вы на концерте. Похлопайте в ладоши и обратите внимание на то, какая рука при этом оказалась у вас сверху. Если левая ладонь – ставьте букву "П", если правая – букву "Л". Присядьте, закинув ногу на ногу. Какая нога оказалась сверху? Если правая – поставьте букву "Л", если левая – букву "П". Представьте, что вы смотрите на кого-то, и подмигните. Каким глазом вы подмигнули? Если правым – "Л", левым – "П". На листе бумаги каждой рукой, не считая, нарисуйте в ряд несколько вертикальных штрихов. Затем посчитайте штрихи. Какой рукой вы нарисовали больше штрихов? Если левой рукой нарисовали больше, пишите букву "П", если правой – букву "Л".

А теперь можете посчитать количество "Л" и "П". Каких букв больше, то полушарие и будет доминировать. Если "Л" – значит ведущее левое полушарие, а "П" – правое. Если поровну, значит, вы относитесь к тем редким людям, которых называют амбидекстры и они в равной степени используют левое и правое полушарие.

Левшей считают самыми талантливыми и умными. Правда это или миф – смотрите видео:

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