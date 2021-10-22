Чи можна давати дітям фруктові соки – відповів лікар Комаровський

Давати дітям фруктові соки слід тільки, якщо дитина захворіла / Фото: Колаж: Сьогодні

Що краще вибрати: фрукт або фруктовий сік? Що про це думають дієтологи з усього світу? Ведучий рубрики "Запитай у Комаровського" на каналі "Україна" пояснив, яку грубу помилку дуже часто допускають батьки.

Чому фруктові соки не корисні дітям

Лікар-педіатр вищої категорії не рекомендує фруктові соки дітям . Інакше вони не отримують величезну кількість корисних компонентів, які знаходяться саме в м'якоті фруктів. А вона зазвичай залишається в соковижималці.

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Я вас моторошно здивую, але дітям не треба давати фруктові соки. Фрукти або фруктове пюре – цей вибір для них набагато краще, – сказав ведущий рубрики "Запитай у Комаровського" на каналі "Україна". – Дитині корисніше з'їсти 5 яблук, ніж випити сік, приготований з них.

За словами кандидата медичних наук, вже давно склалася неправильна традиція – давати сік дітям. У дієтологів у всьому світі відсутня така рекомендація.

Хоча самі діти вважають за краще пити сік, а не гризти яблуко. Але для здоров'я кишківнику я настійно рекомендую заміняти фруктовий сік на цілісний фрукт, – радить Євген Комаровський. – Якщо малюк ще не вміє їсти фрукт, то можна дати йому пюре.

А якщо дитина хворіє і просить сік?

Існує єдиний виняток, коли бажано вибрати сік.

Якщо у дитини ГРВІ, тому їй потрібно багато пити, тоді розведений у 2 рази яблучний сік – прекрасний замінник крапельниці, – сказав ведущий рубрики "Запитай у Комаровського". – Якщо дитина згодна його пити, то можна дати. Але це тільки при ГРВІ.

Всі свої питання стосовно здоров'я і дітей, і дорослих телеглядачі можуть задати на сторінці програми "Ранок з Україною" @ranok_ua в Instagram.

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Якщо дитина захворіла і погано їсть, але сік просить – тоді можна йому дати / Фото: freepik.com

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