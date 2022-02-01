В чому піти на побачення: 9 модних та недорогих речей до Дня святого Валентина від українських брендів

Модні образи до Дня Святого Валентина 2022 / Фото: Колаж: Сьогодні

Саме зараз — час приємних турбот до 14 лютого: організувати сюрпризи для коханих, купити подарунки, спланувати ідеальне побачення… і, звісно ж, приготувати стильний образ! Для тих, хто ще не знає, що вдягти на День святого Валентина 2022, ми разом з проєктом Всі. Свої приготували шпаргалку. Ми вивчили асортимент маркету "Великі знижки", який відбудеться вже цими вихідними, та обрали своїх фаворитів. Дивіться добірку з дев’яти речей та плануйте свій найромантичніший аутфіт зі знижкою.

Трикотажна сукня Brand Hall

Побачення — це не лише ресторан чи кіно! Можна гарно провести час на пішій прогулянці, екскурсії, під час мініподорожі. Для цього треба ретельно підібрати одяг: зручний, теплий, але все ще романтичний, не надто кежуальний. Ми знайшли такий варіант у марки Brand Hall. Трикотажна сукня оверсайз дозволить відчувати себе впевнено, вивчаючи незнайомі вулички такого знайомого міста, милуючись краєвидами з секретної тераси, а може, навіть несподівано опинившись на борту літака. Які б сюрпризи не приготував вам День закоханих, ви будете до них готові. А ми готові порадувати вас ціною: на маркеті сукню можна купити за 290 гривень замість 990.

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Сукня Brand Hall / Фото: ВСІ. СВОЇ

Сукня з мереживом Degtyarova Natali

Ще один трикотажний варіант для тих, хто комфорт хоче поєднати зі справжнім святковим настроєм. Тепла сукня максі з мереживом від Degtyarova Natali ідеально впишеться у будь-який "валентинів" сценарій. Застилізуйте з чобітьми на підборах та вишуканими прикрасами, якщо збираєтесь у театр чи на вечерю в улюбленому закладі. А з байкерськими черевиками, шапкою біні та шкіряною дублянкою вийде гранжевий образ, в якому можна відправлятися у модний бар чи на рок-концерт. Універсальна, але однаково романтична, сукня обійдеться у 1900 гривень замість 2500.

Сукня Degtyarova Natali / Фото: ВСІ. СВОЇ

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Шовковий жакет K’Alina studio

Ця річ для випадків, коли хочеться сяяти на повну! Ідеальний крій, яскрава тканина і неймовірна сексуальність, прихована за класичною моделлю — усе це про жакет K’Alina studio. Одягайте його поверх сукні-комбінації, сорочки, водолазки, футболки... або просто замість топу. Впевнені, це буде незабутнє побачення. А потім шовковий жакет неодмінно займе чільне місце у вашому гардеробі, бо має величезний стилістичний потенціал і для інших образів. Купити його можна за 4500 гривень замість 7500.

Жакет K’Alina studio / Фото: ВСІ. СВОЇ

Сукня з принтом KAPTSOVA made in Kyiv

Ще одна річ для "блискучих" виходів — сатинова сукня від KAPTSOVA made in Kyiv. Тут усе, як ми любимо: крій, довжина і, звісно ж, нетривіальний принт. Обирайте пальто-кімоно та заколку-гребінь якщо хочете підтримати "японську" стилістику сукні. Або ж доповнюйте її трендовими ботильйонами з квадратним мисом, оверсайз жакетом та структурованою сумкою. І не забувайте, що на сейлі сукня 1100 гривень замість 2200.

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Сукня KAPTSOVA made in Kyiv / Фото: ВСІ. СВОЇ

Шкіряний сарафан Masha Lapyuk

Зухвало та сексуально, але тепло: думаєте, так не буває? Буває, тому обирайте утеплений сарафан з екошкіри від Masha Lapyuk, якщо хочете створити саме такий настрій. На побачення його можна поєднати з напівпрозорим топом чи блузою, а потім у повсякденних образах — із в’язаними водолазками, светрами, лонгслівами. Ціна сарафану знизиться з 2600 гривень до 2080.

Сарафан Masha Lapyuk / Фото: ВСІ. СВОЇ

Сукня міді Mint

Бордова шовкова сукня з довгими рукавами та v-подібним вирізом — прекрасний варіант для романтичного побачення. Така є у марки Mint: тканина красиво лягатиме на тіло та задаватиме той самий настрій, що так пасує святу закоханих. Обійдеться вона у 1778 гривень замість 2540.

Сукня Mint / Фото: ВСІ. СВОЇ

Екошуба Via Delcorso

Обираючи нову сукню, одразу подумайте, з яким верхнім одягом ви її поєднаєте. Нам здається, що романтичне побачення вдало доповнить світла шуба з екохутра, як у бренду Via Delcorso. Яскраво, тепло і дуже стильно! А під нею може бути та сама шовкова сукня… і ви не змерзнете! Радимо купити шубу на сейлі, бо ціна впаде з 8250 гривень до 5280.

Екошуба Via Delcorso / Фото: ВСІ. СВОЇ

Мохеровий гольф Wool Happen

Мохеровий гольф тонкої, напівпрозорої в’язки від Wool Happen — ще одна гарна ідея для зимового побачення. І тепло збереже, і дасть простір для романтичних стилізацій. Одягайте під низ мереживний топ і насолоджуйтеся цим вечором! Коштуватиме річ 2030 гривень замість 2900.

Гольф Wool Happen / Фото: ВСІ. СВОЇ

Сукня-сорочка Zephyros

Завершує нашу добірку теракотова сукня з оксамитовим паском від Zephyros: ще одна річ, що після побачення точно стане улюбленою в гардеробі. Пасуватиме до кардиганів, жакетів та світшотів. Можна поєднати з ковбойками, чобітьми, черевиками. Дає простір для експериментів з прикрасами та аксесуарами. На маркеті її можна купити за 1750 гривень замість 2500.

Сукня Zephyros / Фото: ВСІ. СВОЇ

Купити класні речі для побачень на День святого Валентина можна на маркеті "Великі знижки" від Всі. Свої, який відбудеться 5–6 лютого. Цього разу там буде сейл осінніх та зимових колекцій від 150 українських брендів.

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