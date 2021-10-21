Догляд за шкірою, дієта, спорт: секрети краси і стилю від учасниць конкурсу "Міс Україна"

Учасниці конкурсу "Міс Україна" 2021 / Фото: instagram.com/missukraine_official
Зараз 25 учасниць конкурсу "Міс Україна-2021" перебувають у підготовчому таборі і з нетерпінням чекають фіналу, на якому визначать найкрасивішу дівчину країни. "Сьогодні" побували в місці, де зараз проживають дівчата. Ми попросили фіналісток поділитися їхньою щоденною б'юті-рутиною і секретами стилю.
Розповідаємо, що вдалося дізнатися.
Христина Селезньова
23-річна красуня поділилася вмістом своєї косметички і розповіла, якими засобами декоративної косметики любить користуватися. Христина зазначила, що щодня обходиться без макіяжу, але надає перевагу нюдовим тонам. В її косметичці завжди можна знайти тональний крем, скульптор і хайлайтер. Дівчина вибирає продукти Kiko Milano, Inglot і Dior.
Лайфхак, який Селезньова рекомендує – змішування відтінків різних тональних кремів, наприклад, Inglot і Dior.
Щодо професійних візажистів, Христина користується їхніми послугами виключно для важливих заходів і зйомок. Макіяж любить робити сама, часто на це йде від 15 до 45 хвилин часу.
Ідеальний макіяж на фінал конкурсу "Міс Україна" – це нейтральні нюдові тони. Мені важливо, щоб косметика підкреслила мою індивідуальність, сховала недоліки, але у жодному разі не спотворювала мій реальний зовнішній вигляд.
Цікаво, що дівчина захоплюється індуїзмом і мріє поїхати на паломництво до Індії й побувати в бібліотеці пальмового листя.
І щиро вірю в реінкарнацію і те, що людина заслужила свою зовнішність в минулому житті. Якщо ти відчуваєш гнів, ревнощі і недоброзичливий до людей, це видно зовні. Один з головних моїх секретів краси не в косметиці і б'юті-засобах, а в доброті і чуйності до людей.
Марія Бобровня
Журналістка, модель і блогер родом із Запоріжжя постійно займається спортом. 22-річна Марія професійно займається гольфом, грає в теніс, відвідує спортзал тричі на тиждень. Головний секрет стрункої фігури дівчини – поєднання різних видів тренувань: йога, кардіо, стретчинг, силові. Найкращими ж для сідниць Бобровня вважає статичні вправи, а для ідеального пресу рекомендує вправу "ножиці". Беріть на замітку!
Головний секрет краси – це здоровий сон. Я намагаюся спати по 7-8 годин на день. Це допомагає добре виглядати, шкіра виглядає свіжою, немає синців та набряків. Ще потрібно пити багато води. Намагаюся дотримуватися цього балансу.
Марія поділилася також антицелюлітним комплексом для шкіри тіла. Такий комплекс дівчина повторює двічі на тиждень:
- Масаж сухою щіткою.
- Після нього гаряча ванна.
- Далі масаж вакуумною банкою з маслом для тіла.
- Нанести скраб і на завершення антицелюлітний крем. Тут два варіанти: або зігріваючий, або охолоджуючий.
У виборі їжі Марія дотримується здорового харчування, але обожнює сирники зі згущеним молоком.
Бобровня зізналася, що її постійна вага – 52-54 кг. Перед кастингом конкурсу дівчина змінила режим харчування і пройшла курс з 5-ти сеансів LPG-масажу, що допомогло їй привести фігуру в ідеальний стан і скинути вагу на 1 кілограм.
Аліна Ляшук
26-річна фіналістка з маленького містечка в Рівненській області не уявляє свого життя без посмішки і позитивного настрою. Аліна вірить, що, тільки випромінюючи позитивну енергію, можна добре виглядати.
Ляшук – справжня модель для наслідування. За її життям в Instagram стежить 295 тисяч підписників. Дівчина відкрито розповідає про те, що в дитинстві страждала від зайвої ваги і показує свої архівні фотографії. Аліна наполегливо працювала над собою, і фізично, і ментально.
Раніше я себе не вважала позитивною. Я все життя була повненькою, і завжди нормально почувалася. Але стереотипи, які властиві суспільству, породжують комплекси. З цим потрібно боротися. Тільки праця і постійна робота над собою здатні щось змінити.
Аліна рекомендує читати більше корисної літератури. На її книжковій полиці можна знайти видання Мей Маск, а найкращою вона вважає "Секрет" Ронди Берн.
3 поради від Аліни, які допоможуть змінити життя:
- Не копатися в собі і не накручувати себе.
- Щоранку прокидатися з посмішкою.
- Щодня працювати над собою
Анастасія Тугай
Красуня з Київщини вже два роки користується натуральною косметикою українського бренду Natureal. У б'юті-арсеналі 21-річної дівчини можна знайти натуральні дезодоранти, тканинні маски, пілінги і зволожуючі креми. Анастасія зазначила, що дуже любить користуватися корейською косметикою бренду Dr.Jart. Наприклад, тканинні маски вона використовує тричі на тиждень.
Найважливіше правило в догляді за шкірою обличчя – це завжди змивати макіяж увечері. Для цього Тугай використовує кілька засобів: знімає залишки декоративної косметики міцелярною водою Bioderma або С:EHKO, далі використовує пінки для вмивання С:EHKO або Dr.Jart, обов'язково наносить тонік для обличчя та зволожуючий крем.
Відвідує косметолога фіналістка один раз на місяць, вибираючи процедури ручної чистки обличчя, а восени і взимку – пілінги.
Б'юті-лайфхак від Анастасії – вранці, після вмивання, протерти обличчя кубиком льоду. Це додасть свіжості, тонусу і зніме набряки.
У своєму раціоні Тугай намагається не вживати коров'яче молоко, солодощі і фастфуд. Вже понад рік дівчина не їсть м'ясо. Вона постійно вивчає дані про здорове харчування, стежить за блогерами в цьому напрямку.
3 поради для гарного вигляду шкіри обличчя:
- Пити воду.
- Виключити з раціону смажену їжу, а замінити на запечену, варену і приготовлену на пару.
- Висипатися.
Ніка Кузнєцова
Одна з найстильніших учасниць конкурсу "Міс Україна" цього року приїхала боротися за корону з Харкова. 20-річна Ніка розповіла, що її стиль формувався з самого дитинства і все завдяки мамі.
Моя мама завжди добре одягалася, вона показувала мені хороші магазини і вчила правильно вибирати одяг, а не скуповувати все підряд. У дитинстві, мене віддали в школу моделей. Мені було 10 років, мені дуже подобалося там, і я з усіх сил намагалася виглядати красиво. Це й зараз допомагає мені, додає впевненості в собі.
Ніка зазначила, що стиль також формує і візуальна складова. Дівчина багато часу приділяє результатам пошуку різних луків в Pinterest, зберігає добірки з найкращими. Також Ніка закінчила курси стилю, де навчилася комбінувати одяг за кольорами, розбиратися в трендах, вивчала історії будинків моди і роботи дизайнерів.
Одним з найцікавіших креативників сучасності вона вважає Симона Порта Жакмюса і його муз – француженок з провінції звідки він сам родом.
Іконами стилю для Кузнєцової є Гейлі Бібер і Белла Хадід.
Дівчина розповіла, що, якщо їй подобається якась річ, бренд залишається неважливий. А щоб стильно виглядати найкраще комбінувати одяг мас-маркет з речами люксових брендів.
Топ-5 речей, які мають бути в гардеробі у кожної дівчини:
- Маленька чорна сукня
- Туфлі-човники
- Біла сорочка оверсайз
- Подовжений піджак
- Красива сумочка
Раніше ми розповідали, як організатори "Міс Україна" показали нову корону вартістю 3 мільйони доларів. 5 фактів про неї.