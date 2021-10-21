Уход за кожей, диета, спорт: секреты красоты и стиля от участниц конкурса "Мисс Украина"

Участницы конкурса "Мисс Украина" 2021 / Фото: instagram.com/missukraine_official

Сейчас 25 участниц конкурса "Мисс Украина-2021" находятся в подготовительном лагере и с нетерпением ждут финала, на котором определят самую красивую девушку страны. "Сегодня" побывали в месте, где сейчас проживают девушки. Мы попросили финалисток поделиться их ежедневной бьюти-рутиной и секретами стиля.

Рассказываем, что удалось узнать.

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Кристина Селезнева

23-летняя красавица поделилась содержимым своей косметички и рассказала, какими средствами декоративной косметики любит пользоваться. Кристина отметила, что ежедневно обходится без макияжа, но предпочитает нюдовые тона. В ее косметичке всегда можно найти тональный крем, скульптор и хайлайтер. Девушка выбирает продукты Kiko Milano, Inglot и Dior.

Лайфхак, который Селезнева рекомендует – смешивание оттенков разных тональных кремов, например, Inglot и Dior.

Что касается профессиональных визажистов, Кристина пользуется их услугами исключительно для важных мероприятий и съемок. Макияж любит делать сама, зачастую на это уходит от 15 до 45 минут времени.

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Участница конкурса "Мисс Украина" 2021 – Кристина Селезнева

Идеальный макияж на финал конкурса "Мисс Украина" – это нейтральные нюдовые тона. Мне важно, чтобы косметика подчеркнула мою индивидуальность, спрятала недостатки, но не в коем случае ни искажала мой реальный внешний вид.

Интересно, что девушка увлекается индуизмом и мечтает поехать на паломничество в Индию и побывать в библиотеке пальмовых листьев.

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И искренне верю в реинкарнацию и то, что человек заслужил свою внешность в прошлой жизни. Если ты испытываешь гнев, ревность и недоброжелателен к людям, это видно снаружи. Один из главных моих секретов красоты не в косметике и бьюти-средствах, а в доброте и отзывчивости к людям.

Мария Бобровная

Журналистка, модель и блогер родом из Запорожья постоянно занимается спортом. 22-летняя Мария профессионально занимается гольфом, играет в теннис, посещает спортзал 3 раза в неделю. Главный секрет стройной фигуры девушки – сочетание разных видов тренировок: йога, кардио, стретчинг, силовые. Лучшими же для ягодиц Бобровная считает статические упражнения, а для идеального пресса рекомендует упражнение "ножницы". Берите на заметку!

Главный секрет красоты – это здоровый сон. Я стараюсь спать по 7-8 часов в день. Это помогает хорошо выглядеть, кожа смотрится отдохнувшей, нет синяков и отеков. Еще нужно пить много воды. Стараюсь придерживаться этого баланса.

Участница конкурса "Мисс Украина" 2021 – Мария Бобровная

Мария поделилась и антицеллюлитным комплексом для кожи тела. Такой комплекс девушка повторяет два раза в неделю:

Массаж сухой щеткой После него горячая ванная Далее массаж вакуумной банкой с маслом для тела Нанести скраб и в завершение антицеллюлитный крем. Тут два варианта: либо согревающий, лбо охлаждающий.

В выборе еды Мария придерживается здорового питания, но обожает сырники со сгущенкой.

Бобровная призналась, что ее постоянный вес – 52-54 килограмма. Перед кастингом конкурса девушка изменила режим питания и прошла курс из 5-ти сеансов LPG-массажа, что помогло ей привести фигуру в идеальное состояние и сбросить вес на 1 килограмм.

Алина Ляшук

26-летняя финалистка из маленького городка в Ровенской области не представляет своей жизни без улыбки и позитивного настроя. Алина верит, что, только излучая позитивную энергию, можно хорошо выглядеть.

Ляшук – настоящая модель для подражания. За ее жизнью в Instagram следит 295 тысяч подписчиков. Девушка открыто рассказывает о том, что в детстве страдала лишним весом и показывает свои архивные фотографии. Алина упорно трудилась над собой, и физически, и ментально.

Раньше я себя не считала позитивной. Я всю жизнь была полненькой, и всегда нормально себя чувствовала. Но стереотипы, которые присущи обществу, порождают комплексы. С эти нужно бороться. Только труд и постоянная работа над собой способны что-то изменить.

Участница конкурса "Мисс Украина" 2021 – Алина Ляшук

Алина рекомендует читать больше полезной литературы. На ее книжной полке можно найти издание Мэй Маск, а лучшей она считает "Секрет" Ронды Берн.

3 совета от Алины, которые помогут изменить жизнь:

Не копаться в себе и не накручивать себя.

Каждое утро просыпаться с улыбкой.

Ежедневно работать над собой

Анастасия Тугай

Красотка из Киевской области уже два года пользуется натуральной косметикой украинского бренда Natureal. В бьюти-арсенале 21-летней девушки можно найти натуральные дезодоранты, тканевые макси, пилинги и увлажняющие кремы. Анастасия отметила, что очень любит пользоваться корейской косметикой бренда Dr.Jart. Например, тканевые маски она использует три раза в неделю.

Самое важное правило в уходе за кожей лица – это всегда смывать макияж вечером. Для этого Тугай использует несколько средств: снимает остатки декоративной косметики мицеллярной водой Bioderma или С:EHKO, далее использует пенки для умывания С:EHKO или Dr.Jart, обязательно наносит тоник для лица и увлажняющий крем.

Посещает косметолога финалистка один раз в месяц, выбирая процедуры ручной чистка лица, а осенью и зимой – пилинги.

Участница конкурса "Мисс Украина" 2021 – Анастасия Тугай

Бьюти-лайфхак от Анастасии – утром, после умывания, протереть лицо кубиком льда. Это придаст свежести, тонуса и снимет отеки.

В своем рационе Тугай старается не употреблять коровье молоко, сладости и фастфуд. Уже больше года девушка не ест мясо. Она постоянно изучает данные о здоровом питании следит за блогерами в этом направлении.

3 совета для хорошего вида кожи лица:

Пить воду.

Исключить из рациона жаренную пищу, а заменить на запеченную, варенную и приготовленную на пару.

Высыпаться.

Ника Кузнецова

Одна из самых стильных участниц конкурса "Мисс Украина" в этом году приехала бороться за корону из Харькова. 20-летняя Ника рассказала, что ее стиль формировался с самого детства и все благодаря маме.

Моя мама всегда хорошо одевалась, она показывала мне хорошие магазины и учила правильно выбирать одежду, а не скупать все подряд. В детстве, меня отдали в школу моделей. Мне было 10 лет, мне очень нравилось там, и я изо всех сил старалась выглядеть красиво. Это и сейчас помогает мне, придает уверенности в себе.

Ника отметила, что стиль также формирует и визуальная составляющая. Девушка много времени уделяет просмотрам разных луков в Pinterest, сохраняет подборки с лучшими. Также Ника закончила курсы стиля, где научилась комбинировать одежду по цветам, разбираться в трендах, изучала истории домов моды и работы дизайнеров.

Участница конкурса "Мисс Украина" 2021 – Ника Кузнецова

Одним из самых интересных креативщиков современности она считает Симона Порта Жакмюса и его муз – француженок из провинции откуда он сам родом.

Иконами стиля для Кузнецовой являются Хейли Бибер и Белла Хадид.

Девушка рассказала, что, если ей нравится какая-либо вещь, бренд остается неважен. А чтобы стильно выглядеть лучше всего комбинировать одежду масс-маркет с вещами люксовых брендов.

Топ-5 вещей, которые должны быть в гардеробе у каждой девушки:

Маленькое черное платье

Туфли-лодочки

Белая рубашка оверсайз

Удлиненный пиджак

Красивая сумочка

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