Міфи про геїв – що варто знати кожному

Приймайте людей такими, якими вони є та спілкуйтесь без упереджень / Фото: Колаж: Сьогодні

На жаль, у нашій країні гомофобія є, а іноді вона сягає епідемічних масштабів. Зірки шоу-бізнесу, політики, громадські діячі, інфлюєнсери продовжують використовувати застарілі терміни, спираючись на народні упередження. Ми розповідали, чому важливо бути толерантними до ЛГБТ-спільноти. Сьогодні зібрали головні міфи про гомосексуалів, які досі живуть в українському суспільстві.

Міф 1: Гомосексуальність – хвороба та відхилення

У другій половині 19 та першій половині 20 століття у суспільстві було поширене переконання, що гомосексуальність – це психічна хвороба. У радянській психіатрії існував термін "гомосексуаліст", який вказував, що любов людини до людини своєї статі – це захворювання.

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Варто знати, що у другій половині 20 століття міжнародні асоціації психіатрів викреслили гомосексуальність зі списку психічних захворювань.

У 2019 році вчені з Гарвардського університету та Массачусетського технологічного інституту опублікували дослідження, в якому дійшли висновку, що гена, відповідального за гомосексуальність, просто не існує.

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Дослідники виявили, що потяг людини до людей своєї статі пов'язаний із 5-ю комбінацією генів, один з яких, наприклад, пов'язаний з нюхом, а інший – зі статевими гормонами. Що цікаво, разом вони визначали менше ніж 1% гомосексуальності.

Міф 2: ВІЛ – хвороба геїв

Однією з основних причин такої думки є елементарна нестача інформації. Фахівці зазначають, що зараз у групі ризику знаходяться ВСІ, незалежно від статі, гендерної ідентичності чи сексуальної орієнтації.

Звернемося до статистики. За даними Центру громадського здоров'я МОЗ України на 01.12.2021 61,3% заражень за рік в нашій країні були отримані в результаті гетеросексуальних статевих стосунків, а 2,92% – гомосексуальних.

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Якщо ви не захищаєтесь, то збільшуєте шанси захворіти!

Міф 3: Геї виховують геїв

У багатьох країнах світу гомосексуальним парам заборонено усиновлювати дитину. Основним аргументом противників є те, що в таких сім'ях дитина обов'язково виросте і стане гомосексуалом, оскільки діти копіюватимуть сексуальну орієнтацію батьків. Тут на допомогу приходить знову статистика, дослідження та історія.

У США перша хвиля бебі-буму в одностатевих сім'ях почалася ще 1980-го. Легально пари почали усиновлювати дітей у 1990-х. За цей час у Америці зібрали дуже великий матеріал даних про стосунки у сім'ях. Відповідно до них, " діти гомосексуальних батьків, як правило, виростають гетеросексуальними ", а в лесбійських сім'ях "ні стиль материнства, ні його результати в принципі не відрізняються від того, що відбувається у звичайних різностатевих чи неповних сім'ях".

Міф 4: Про пропаганду для дітей та підлітків

Багато батьків не розповідають дітям про гомосексуалів або подають інформацію про ЛГБТ-спільноту у негативному ключі. Таким чином, вони сподіваються, що їхні діти виростуть "правильними". Насправді це помилкова думка. Якщо ви хочете, щоб ваша дитина виросла адекватним членом суспільства, ваше завдання пояснити дітям, що гомосексуали є, це нормально, і вони теж люди . Не якісь інші чи не такі, а рівні! Вони теж можуть триматися на людях за руки, викладати спільні фото у соцмережах, одружуватися та усиновлювати дітей. Приховувати свою любов і свою сутність, як щось ганебне, не повинно просто існувати в розвинених країнах у 21-му столітті.

Пам'ятайте, підлітки, слухаючи "гомосексуальну пропаганду", не стануть геями. Це неможливо!

Міф 5: Геїв можна перевиховати

Протягом усього 20 століття гомосексуалів намагалися "вилікувати". Електрошок, психіатрія, медикаменти, навіть в'язниця та страта. Результатом цих тортур за роки стали лише самогубства, депресії, поламані психіка та життя людей. Усе це змушувало людей приховувати свою орієнтацію. Ми бачимо безліч випадків, як люди старшого віку здійснюють камінг-аути лише зараз.

Міф 6: Геї – педофіли

Це здається неймовірним, але масова свідомість бачить у кожному гомосексуалі потенційного педофіла чи збоченця. Справа в тому, що педофілів серед гомосексуалів приблизно стільки ж, скільки серед гетеросексуалів. А якщо зважити на факт, що гетеросексуалів взагалі набагато більше, то й гетеросексуальних педофілів набагато більше.

Якщо ви боїтеся, що геї-викладачі можуть "поглядати" на своїх учнів-хлопчиків, то варто побоюватися і викладачів чоловіків, які можуть зазіхнути на дівчаток.

Як правильно говорити про геїв, щоб нікого не образити

Олена Зеленська зі своєю командою випустили дуже хороший проєкт – "Довідник безбар'єрності". Це такий собі онлайн-гід із коректного спілкування. Так, фахівці описали, що правильно говорити саме "гомосексуал" чи "гей". Використовувати слово "гомосексуаліст" неправильно з морального погляду.

Слово "голубий" також є образливим. Представники ЛГБТ не асоціюють себе із цим кольором. До того ж, у райдужному ЛГБТ-прапорі насправді 6 кольорів і блакитного в ньому немає.

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