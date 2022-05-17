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Гомофобія – це Росія. Чому важливо бути толерантними до ЛГБТ-спільноти

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні
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17 травня, 18:43
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Сьогодні, 17 травня, у всьому світі відзначається день боротьби з гомофобією, біфобією та трансофобією. Читайте маніфест "КиївПрайда" про те, як важливо захищати права людини
Читайте маніфест «КиївПрайду» до Всесвітнього дня боротьби з гомофобією, біфобією та трансфобією
Читайте маніфест «КиївПрайду» до Всесвітнього дня боротьби з гомофобією, біфобією та трансфобією / Фото: Колаж: Сьогодні

На честь Всесвітнього дня боротьби з гомофобією, біфобією та трансофобією українська громадська організація "КиївПрайд" випустила маніфест під назвою "Гомофобія та трансфобія – це Росія".

Активісти закликали очистити український інформаційний простір від усього імперіалістичного, колонізаторського, тоталітарного, пропутінського, щоби максимально захищати права людини в Україні.

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Україна – держава вільного демократичного суспільства. Нашому соціуму притаманні поняття, як-от: свобода самовираження, воля, права людини. Волевиявлення ЛГБТ+ спільноти бути собою більшість українського суспільства сприймає здебільшого нейтрально. Поодинокі випадки гомофобії та трансфобії справді трапляються в нашій країні, як і в усіх, навіть великих демократіях. Різниця в тому, як на це реагує українське суспільство: воно переважно засуджує їх, – написали активісти.

У маніфесті сказано, що в Росії знищується все, що пов'язане зі свободою слова та вибору, а також пригнічуються права людини. Зокрема, гноблення ЛГБТ+ – це державна політика Путіна та його посіпак.

На державних пропагандистських каналах постійно йдуть заклики до ненависті, поширене переслідування квір-людей та навіть убивства активістів ЛГБТ+.

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Чи хоче українське суспільство йти шляхом Росії? Відповідь: однозначно ні, – сказано у маніфесті.

Підтримка ЛГБТ+спільноти – це шлях до демократії та свободи. Це про підтримку та повагу вибору людини. Бути відкритим гомосексуалом в Україні означає бути вільним.

Раніше ми розповідали, як спілкуватися з родичами з Росії та чи варто.

Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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