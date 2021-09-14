Дементор Кім Кардашян та інші образи зірок: Met Gala – 2021 в мемах

Найкращі меми Met Gala - 2021 / Фото: Imdb.com, Balenciaga

На червоній килимовій доріжці Met Gala в цьому році пройшлися не тільки знаменитості. Організатори вирішили привернути увагу до заходу, який через пандемію переносився з 2020-го року, і запросили кореспондента по мемам.

Saint Hoax, на профіль в Instagram якого підписано більш ніж 2,9 мільйона людей, вів прямі ефіри прямо з червоної доріжки події. Мабуть, це була одна з ініціатив генерального партнера – Instagram.

Звичайно, Saint Hoax став не єдиним, хто створював меми з неймовірних образів знаменитостей. Ми вирішили зібрати для вас найвеселіші з соцмереж.

Фото Кім Кардашян стали самими тиражованими із зоряних гостей. На балі Інституту костюма зірка з'явилася в total black образі від Balenciaga. Кім одягла чорний костюм-чохол, не залишивши ні сантиметра голого тіла. До слова, обличчя знаменитість також вирішила закрити чорною тканиною. Її знімки моментально стали мемами, користувачі соцмереж частіше порівнювали її з дементорами із саги про Гаррі Поттера.

/ Фото: TG-канал Сделай лицо попроще

/ Фото: TG-канал Golden Chihuahua

/ Фото: TG-канал Golden Chihuahua

/ Фото: TG-канал Golden Chihuahua

/ Фото: TG-канал Golden Chihuahua

/ Фото: TG-канал Golden Chihuahua

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