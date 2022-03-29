Мене мобілізують: як пережити шок та діяти далі

Мене мобілізують: як пережити шок і впоратися зі страхом / Фото: pixabay.com

Ми всі зараз відчуваємо стрес через війну, а разом з ним і розгубленість, страх за майбутнє і невпевненість у завтрашньому дні. Як не погіршити стан, якщо вас мобілізували? У будь-якому випадку несподівана повістка, недостатність вихідної інформації, необхідність швидких рішень, що кардинально змінюють життєві плани, може викликати підвищення тривоги, ступор або метушливість.

Кандидат психологічних наук, психотерапевт Наталія Портницька, розповіла, як взяти себе в руки та почати контролювати ситуацію:

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Отримавши повідомлення, дайте собі видихнути кілька хвилин. Дихальні практики, як ніколи, допоможуть: короткий вдих – довгий видих або вдих і видих під рахунок.

Усвідомте, що відчувати страх – це нормально, адже ви проста людина. Нормально відчувати страх смерті, болю, поранення, залишитися калікою та інші емоції.

Розкажіть про свої страхи близьким. Найбільше тривоги та страхів викликає невідомість – озвучений страх стає відомим, конкретнішим, а отже, вже не таким нав'язливим. Як тільки ви озвучите свої страхи, як можуть прийти ідеї, як максимально подбати про безпеку, уникнути ризикованих кроків.

Вживання алкоголю або інших психоактивних речовин не допоможе вирішити питання, що робити, а лише призведе до погіршення. У свою чергу зайва сміливість може призвести до необачних вчинків та серйозних наслідків, у тому числі з загрозою для власного життя чи життя інших, але повернення в реальність принесе ще більше страху.

Планування та послідовність. Почніть планувати, які необхідні речі, які дії потрібно виконати: як дістатися до пункту збору, що покласти в рюкзак, кому залишити свої контакти. Домовитися з рідними про спосіб зв'язку: основний і додатковий – наскільки можна в один і той самий час доби.

Після прибуття до частини познайомтеся з колегами, візьміть у них контакти, запитайте про дозвіл тримати через них зв'язок з рідними (якщо ваш телефон зламається або розрядиться).

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