Дві групи макак пішли один на одного стінкою прямо посеред вулиці тайського міста Лопбурі

Макаки в Таїланді влаштували масштабну бійку через їжу / Фото: скриншот

Інцидент з тваринами стався посеред дня на одній з транспортних розв'язок. Раніше тварин підгодовували туристи, адже Таїланд – популярний туристичний напрям. Але через обмеження, пов'язані з COVID-19, ситуація змінилася.

А раніше був випадок, коли величезну макаку відправили в табір для схуднення.

Тепер мавпам доводиться самостійно добувати собі їжу. Тому бійка – не таке рідкісне явище. З подібним жителі міста вже мали справу в минулому році. Тоді доводилося давати розгніваним макакам щось їстівне, щоб вони не грабували магазини і не вривалися в будинки.

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Довідка:

Макака – рід приматів, який мешкає в Азії. Довжина їх тіла досягає 80 см, а маса – від шести до 15 кг. Самці в середньому в два рази важче самок. Густа шерсть макак забарвлена в сіро-коричневий або чорний колір. Ареал цих тварин простягається від Афганістану до Японії. З'явилися вони приблизно 5,1 млн років тому.

Нагадаємо, таїландське місто Лопбурі опинилося у владі мавп – тисячі макак перетворилися з головної визначної пам'ятки в жорстоких супротивників місцевих жителів. Крім цього, в одному із зоопарків Таїланду стався курйозний випадок: мавпа стрибнула на відвідувачку і спробувала стягнути з неї топ.