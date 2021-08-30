Магнітні бурі у вересні 2021 року: місяць буде неспокійний

Коли очікуються магнітні бурі у вересні / Фото: Колаж: Сьогодні

Не встигли ми провести літо, яке на прощання підкинуло потужну магнітну бурю, як на порозі маячить вересень зі своїми "сюрпризами".

Коли нас турбуватимуть магнітні бурі на початку осені 2021 року, яка буде геомагнітна обстановка на свята вересня, День знань, День осіннього рівнодення, Різдво Пресвятої Богородиці і в інші дні? Читайте прогноз геомагнітних коливань на вересень у нашій статті.

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Осінь почнеться неспокійно буквально з перших чисел. Уже на День знань Сонце проявить відчутну активність, яка протримається протягом трьох днів, з 1 по 3 вересня .

Наступна серйозна магнітна буря очікується 11 вересня , саме на церковне свято Усікновення глави Іоанна Хрестителя.

Остання декада вересня також неспокійна в геомагнітної сфері: штормитиме з 20 вересня практично до самого кінця місяця, а також на Різдво Пресвятої Богородиці, 21 вересня .

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Якщо заздалегідь знати прогноз магнітних бур, то метеозалежні люди зможуть убезпечитися від негативного впливу Сонця і бути готовими до можливого погіршення самопочуття в період геомагнітних збурень. Майте на увазі, що Сонце мінливе , і прогноз магнітних бур може змінюватися.

Прогноз магнітних бурь на вересень 2021 року

Незначні магнітні коливання у вересні можливі: 2, 12, 19, 20, 22, 23, 24, 29 числа.

Серйозні магнітні бурі очікуються1, 3, 11, 21 вересня.

Дивіться відео, як магнітні бурі впливають на людей:

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