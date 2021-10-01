Магнітні бурі у жовтні 2021 року: місяць почався з потужного спалаху

Коли очікуються магнітні бурі у жовтні / Фото: Колаж: Сьогодні

На зміну вересню, який тримав у напрузі своїми численними і бурхливими проявами сонячної активності, прийшов жовтень і відразу ж відзначився. 1 жовтня на Землю обрушилася сильна магнітна буря.

Коли ще нас турбуватимуть магнітні бурі в середині осені 2021 року, яка буде геомагнітна обстановка на свята жовтня: День учителя, Покров Пресвятої Богородиці, День захисників і захисниць України, Геловін і в інші дні? Читайте прогноз геомагнітних коливань на жовтень в нашій статті.

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Магнітна буря, що почалася в п'ятницю, 1 жовтня , і досягає рівня G1, в суботу піде на спад, і до неділі геомагнітне поле Землі практично прийде в норму.

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Далі ще одна серйозна магнітна буря настане на наступні вихідні, 10 жовтня , але вона буде короткочасною і менш відчутною.

Доволі потужний і тривалий геомагнітний сплеск припадає на останню декаду місяця. В період з 18 по 26 жовтня штормитиме, а пік цієї бурі випадає на 19, 24 і 25 числа.

Знаючи заздалегідь прогноз магнітних бур, метеозалежні люди зможуть убезпечитися від негативного впливу Сонця і бути готовими до можливого погіршення самопочуття в період геомагнітних збурень. Майте на увазі, що сонце не постійне , і прогноз магнітних бур може змінюватися.

Прогноз магнітних бурь на жовтень 2021 року

Незначні магнітні коливання у жовтні можливі: 2, 3, 5, 18, 20, 21, 26, 31 числа.

Серйозні магнітні бурі очікуються1, 10, 19, 24, 25 жовтня.

Дивіться відео, як магнітні бурі впливають на людей:

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