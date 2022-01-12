Магнітна буря 16 січня – перша і найпотужніша у низці геомагнітних штормів

Найсильніша магнітна буря січня може істотно вплинути на самопочуття / Фото: Колаж: Сьогодні

Якою буде середина зими, коли нас потривожать магнітні бурі, якою буде геомагнітна обстановка на головні свята січня? Читайте прогноз геомагнітних коливань на січень у нашій статті.

Метеозалежним людям корисно заздалегідь знати ситуацію з магнітними бурями на місяць, щоб підготуватися і певною мірою убезпечити себе від негативного впливу Сонця. Адже в період магнітних бур можливе погіршення самопочуття.

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Геомагнітний стан у січні-2022

Початок січня-2022 відрізнявся спокоєм у геомагнітній обстановці і дозволив без проблем та головного болю зустріти Новий рік. Але починаючи з середини місяця Сонце вирішило активізуватися і всерйоз взятися за землян.

Друга частина січня 2022 року багата на тривалі геомагнітні коливання . Штормитиме практично усю третю декаду місяця .

А найпотужніша магнітна буря обрушиться на Землю в період з 15 по 17 січня . Її пік припадає на 16-те число і досягне рівня G2 .

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Тож Старий Новий рік ми зустрінемо відносно спокійно, а от на Водохреще, 19 січня, побережіть здоров'я .

Майте на увазі, що Сонце непостійне і прогноз його активності може змінюватися.

Прогноз магнітних бур на січень 2022 року

Незначні магнітні коливання у січні очікуються: 18, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30 числа.

Серйозні магнітні бурі можливі 15, 16 та 17 січня.

Раніше ми публікували місячний календар на січень 2022 року.