Магнитная буря 16 января – первая и самая мощная в череде геомагнитных штормов

Сильнейшая магнитная буря января может существенно повлиять на самочувствие / Фото: Коллаж: Сегодня

Какой будет середина зимы, когда нас потревожат магнитные бури, какая будет геомагнитная обстановка на главные праздники января? Читайте прогноз геомагнитных колебаний на январь в нашей статье.

Метеозависимым людям полезно заранее знать ситуацию с магнитными бурями на месяц, чтобы подготовиться и в какой-то степени обезопасить себя от отрицательного воздействия Солнца. Ведь в период магнитных бурь возможно ухудшению самочувствия.

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Геомагнитная обстановка в январе-2022

Начало января-2022 отличалось спокойствием в геомагнитной обстановке и позволило без проблем и головных болей встретить Новый год. Но вот начиная с середины месяца Солнце решило активизироваться и всерьез взяться за землян.

Вторая часть января 2022 года богата продолжительными геомагнитными колебаниями . Штормить будет практически всю третью декаду месяца .

А самая мощная магнитная буря обрушится на Землю в период с 15 по 17 января . Ее пик приходится на 16-е число и достигнет уровня G2 .

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Так что Старый Новый год мы встретим относительно спокойно, а вот на Крещение, 19 января, поберегите здоровье .

Имейте в виду, что Солнце непостоянно и прогноз его активности может меняться.

Прогноз магнитных бурь на январь 2022 года

Незначительные магнитные колебания в январе ожидаются: 18, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30 числа.

Серьезные магнитные бури возможны 15, 16 и 17 января.

Ранее мы публиковали лунный календарь на январь 2022 года.