Місячний календар на тиждень 31 січня – 6 лютого 2022 року

Який сьогодні день місяця / Фото: Pixabay, Колаж: Сьогодні
Такий збіг відбувається нечасто, коли новий місяць починається з молодика . Саме цим відрізняється лютий 2022 року. Отже найкращий час загадувати бажання.
Детальний місячний календар на початок лютого 2022 року розповість вам про фази Місяця та знаки зодіаку, в яких він перебуває, а також характеристику кожного місячного дня.
Як Місяць впливає на наше життя, які дні вважаються найвдалішими для важливих справ, дізнайтеся з місячного календаря на період 31 січня – 6 лютого 2022 року.
Місячний календар по днях на тиждень 31 січня – 6 лютого 2022 року
- 31 січня, понеділок – 29-й місячний день
Місяць перебуває у знаку Водолій. Фаза Місяця – остання чверть. Надзвичайно небезпечний період, коли ніч безмісячна, й активізуються темні сили.
- 1 лютого, вівторок – 2-й місячний день
Місяць перебуває у знаку Водолій. Фаза Місяця – молодик о 7:47. День сприятливий для вичікування та накопичення сил на нові звершення.
- 2 лютого, середа – 3-й місячний день
Місяць перебуває у знаку Риби. Фаза Місяця – молодик. День активних дій, все задумане раніше вдасться реалізувати без проблем.
- 3 лютого, четвер – 4-й місячний день
Місяць перебуває у знаку Риби. Фаза Місяця – молодик. День гріхопадіння, коли легко піддатися спокусам, про що незабаром пошкодуєте.
- 4 лютого, п'ятниця – 5-й місячний день.
Місяць перебуває у знаку Овен. Фаза Місяця – молодик. День творчості, реалізації задуманого та здобуття знань.
- 5 лютого, субота – 6-й місячний день.
Місяць перебуває у знаку Овен. Фаза Місяця – молодик. День усамітнення та смирення, коли протипоказано скаржитися на життя й обставини.
- 6 лютого, неділя – 7-й місячний день.
Місяць перебуває у знаку Овен. Фаза Місяця – молодик. Провокаційний день, не піддавайтеся бажанню говорити зайве і робити необдумані вчинки.
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