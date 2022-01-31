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Молодик 1 лютого-2022: що не можна робити в цей день

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні
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31 січня, 11:57
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Цей молодик збігається з першим днем лютого-2022 і з Китайським Новим роком
Молодик 1 лютого 2022: чим цікавий і що не можна робити
Молодик 1 лютого 2022: чим цікавий і що не можна робити / Фото: Unsplash, Колаж: Сьогодні

Нечаста ситуація, коли молодик випадає на перший день місяця і за сонячним, і за місячним календарем. Так, ще й проходить на Китайський Новий рік. А все тому, що дата Східного Нового року залежить від небесних світил і настає у другий місяць після грудневого дня зимового сонцестояння.

Чим цікавий цей день, що незвичайного та небезпечного може статися, що можна, а що категорично не можна робити у період молодика, читайте у нашій статті.

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Особливості молодика 1 лютого

Вранці 1 лютого, о 7:47 за київським часом, відбудеться молодик, який пройде на стику 1-го та 2-го місячних днів, під знаком зодіаку Водолій.

Що означає молодик? Місяць у цей момент розташовується на одній прямій між Землею та Сонцем, а тому стає невидимим на небі.

На думку астрологів, період молодика важливий у житті людей, тому що в цей час саме відбувається закладання цілей та завдань на майбутнє. В даному випадку – не лише на місяць, а й на весь рік , оскільки цей молодик проходить у Китайський Новий рік.

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У фазу молодика дуже корисно формулювати свої бажання та прагнення , візуалізувати, писати, малювати, озвучувати, чого ви хочете і про що мрієте.

Також сприятливо займатися плануванням важливих справ і накопичувати сили на їхнє звершення.

Молодик у знаку Водолій посилює прагнення людей до внутрішньої свободи та незалежності. Емоції починають проявлятися більш відкрито та розкуто. Це час дивний рішень, авантюр та примх. Зате з'являється неприйняття найменшого тиску на себе.

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Що не можна робити під час молодика 1 лютого

  • Місяць у Водолії сприяє розкутості, а тому важливо не вдатися до анархії .
  • Також не варто не намагатися самоствердитись у власних очах за рахунок оточуючих .
  • Категорично не можна сваритися і з'ясовувати стосунки – бо кожен тягтиме ковдру на себе.
  • Не намагайтеся досягти свого, нав'язуючи комусь власну думку – вона буде сприйнята категорично.
  • Не варто в день молодика приймати важливі рішення , щоб згодом не пошкодувати про це.
  • Не займайтеся важкою фізичною працею у період молодика.
  • Під час молодика намагайтеся не перебувати у смутку .
  • Також у день молодика варто утриматися від будь-яких починань . Це час планів, загадування бажань, підготовки та накопичення сил.

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у лютому 2022 року в Україні.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні Більше статей автора
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