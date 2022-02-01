Як кіт із собакою: неймовірно зворушливі, а також курйозні фото Генрі та Балу

Самые лучшие друзья в мире пес Генри и кот Балу / Фото: instagram.com/henrythecoloradodog/
Усі люблять милих котів та собак, але сьогодні ми вам покажемо абсолютно особливих тварин. Найкращі друзі пес Генрі та котик Балу продемонструють, що таке справжнє кохання та відданість. І даємо слово, це найзворушливіше, що ви сьогодні побачите!
Двох тварин врятувала з вулиці пара Синтія Беннетт та Андре Сібільський, і з того часу вони супроводжують своїх вихователів в екстремальних пригодах та поїздках горами США. Інтернет-слава дуету почалася з Генрі, спочатку пара лише усиновила цуценя. А потім у сім'ї з'явилося кошеня, на яке також у кращому разі чекало вуличне життя.
Якось Синтія зрозуміла, що, як і у більшості любителів тварин, у неї в соціальних мережах багато фотографій вихованців, тому була прийнята ідея створити їм особистий профіль Instagram. Зараз на їхній сторінку підписано 2,2 млн. користувачів.
Дивіться милі та курйозні фото Генрі та Балу та зачиняйте двері поганому настрою.
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