Love Is: найромантичніші фото першої леді з іменинником дня Володимиром Зеленським

В день народження президента згадуємо найромантичніші фотографії Олени та Володимира Зеленських / Фото: Колаж: Сьогодні

Сьогодні, 25 січня, день народження Володимира Зеленського, шостого та чинного президента України з 20 травня 2019 року. Йому виповнилося 44 роки. Перша леді вже привітала чоловіка з цією датою та поділилася зворушливим фото. Пропонуємо також згадати найщиріші знімки пари.

Олена Зеленська привітала чоловіка з днем народження у своєму Instagram неймовірно ніжним та душевним привітанням. Немає сумнівів, що ця пара по-справжньому любить і цінує один одного.

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Привітання Олени Зеленської чоловіка з днем народження / Фото: instagram.com/olenazelenska_official

Знаєш, я впевнена, що на цьому фото ти дивишся на мене… Тому що ти завжди так на мене дивишся… Я бажаю кожній жінці таких поглядів. Так дивляться лише ті, хто щиро кохає. Я завжди відчуваю твоє кохання. Поки ти так дивишся, я нічого не боюся. Дивися! Будь ласка, дивися! У нас іще все попереду. Тому бережи себе. Ми маємо все намріяне втілити разом. З днем народження, коханий! Обіцяю дивитися на тебе у відповідь. Так само. Завжди!

— написала перша леді.

Пропонуємо згадати найкрасивіші та надихаючі фотографії президентського подружжя. Адже так підтримувати і бути надійним другом своєї другої половинки у найнепростіші часи — варто повчитися кожному з нас.

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Найромантичніші фотографії Олени та Володимира Зеленських / Фото: instagram.com/zelenskiy_official

Найромантичніші фотографії Олени та Володимира Зеленських / Фото: instagram.com/vladimir_zelenskiy_official

Найромантичніші фотографії Олени та Володимира Зеленських / Фото: instagram.com/vladimir_zelenskiy_official

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Найромантичніші фотографії Олени та Володимира Зеленських / Фото: instagram.com/vladimir_zelenskiy_official

Найромантичніші фотографії Олени та Володимира Зеленських / Фото: instagram.com/vladimir_zelenskiy_official

Найромантичніші фотографії Олени та Володимира Зеленських / Фото: instagram.com/vladimir_zelenskiy_official

Найромантичніші фотографії Олени та Володимира Зеленських / Фото: instagram.com/vladimir_zelenskiy_official

Найромантичніші фотографії Олени та Володимира Зеленських / Фото: instagram.com/vladimir_zelenskiy_official

Найромантичніші фотографії Олени та Володимира Зеленських / Фото: instagram.com/vladimir_zelenskiy_official

Найромантичніші фотографії Олени та Володимира Зеленських / Фото: instagram.com/olenazelenska_official

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