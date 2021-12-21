Як прикрасити стіл на Різдво: Litkovskaya випустили колекцію за 7,5 тис. грн

Українська дизайнерка Лілія Літковська представила різдвяну колекцію домашнього декору / Фото: Колаж: Сьогодні

Український бренд Litkovskaya презентував різдвяну лінійку для дому, яка додасть атмосфери у ваше свято. Також Катя Сільченко випустила святкову колекцію.

У колекцію "Прийди до мене, янгол" увійшли чотири серветки та ранер з ручною вишивкою з натурального льону. Колір виробів Лілія Літковська залишила нейтральний, характерний для нефарбованого льону.

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Літковська випустила святкову колекцію для декору / Фото: litkovskaya.com

На серветках ви знайдете традиційні різдвяні символи: Віфлеємська зірка, ангели та вертеп. Все це несе особливо добру та теплу атмосферу.

Litkovskaya випустила святкову колекцію для декору / Фото: litkovskaya.com

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Також на виробах є цитати "Прийди до мене, янгол". Це посилання на пісню Ігоря Цимбровського "Прийди, янгол", натхненну джазом, народною українською музикою та медитативними мелодіями. Ще ця композиція про вічні цінності стала саундтреком і для колекції Litkovskaya осінь/зима – 2021.

Такий набір можна подарувати близькій людині або купити собі – актуальність ніколи не втратить.

У колекцію "Прийди до мене, янгол" увійшли чотири серветки та ранер / Фото: litkovskaya.com

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Ціна різдвяної колекції на сайті бренду – від 3000 до 7600 грн.

На серветках Litkovskaya ви знайдете традиційні різдвяні символи / Фото: litkovskaya.com

Цитата "Прийди до мене, ангел" на серветках Litkovskaya – це посилання до пісні Ігоря Цимбровського "Прийди, ангел" / Фото: litkovskaya.com

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