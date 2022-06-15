Літній табір для дітей 2022 – куди відправити дитину відпочити та оздоровитись безкоштовно

Надіслати дитину відпочити безплатно цим літо можна в табір на Західній Україні

Літній табір для дітей працюватиме у липні та серпні: підлітки зможуть безкоштовно пройти психологічну реабілітацію та повноцінно відпочити. Які умови для відпочинку та як подати заявку – розповіли у фонді Ріната Ахметова, організаторі нового сезону проекту "Рінат Ахметов – Дітям. Мирне літо дітям України".

Табір працюватиме у 2 зміни: (17-30 липня та 31 липня-13 серпня), весь цей час дітям надаватимуть психологічну допомогу досвідчені психологи, які пройшли навчання за курсом "Травма війни".

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Табір працюватиме у 2 зміни: (17-30 липня та 31 липня – 13 серпня), весь цей час хлопцям надаватиме психологічну допомогу

Діти навчаться долати емоційні проблеми, до яких призвела війна з Росією. Також для дітей будуть організовані різні майстер-класи та ігри, табір знаходиться на Хмельниччині (місце локації не розголошується з метою безпеки).

Відвідати літній табір безкоштовно можуть діти, які:

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стали сиротами під час війни

жили у Маріуполі та потрапили під окупацію

діти з дитячих будинків сімейного типу та їх прийомних сімей

а також постраждалі внаслідок обстрілів та інших бойових дій.

Також вперше цього року психологи рекомендували разом із дітьми відвідати табір і їхнім опікунам, близьким родичам та батькам. Заявки приймаються до 10 липня 2022 року, можна телефонувати на гарячу лінію фонду 0800 509 001 або заповнити онлайн-заявку тут.

Також ми писали, що в Україні запустили онлайн-групи психологічної допомоги. Як приєднатись.