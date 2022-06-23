"Ласковый май" та інший треш, який ми любили в дитинстві

Що ми любили у 2000-х - дивні ток-шоу та бандитські серіали / Фото: Колаж: Сьогодні

Інформаційний простір вразила новина про смерть Юрія Шатунова, соліста групи "Ласковый май". Вразила – це, звичайно, надто голосно сказано, адже потрясіння ми відчуваємо щодня. Але новина про смерть 48-річного російського артиста змусила нас згадати продукти поп-культури, від яких ми фанатіли в юності.

Сьогодні ми любимо Україну, волонтеримо, п'ємо виключно хороше французьке вино і розмірковуємо про Ніцше, глобалізацію, NFT та крипту. У той же час ми знаємо, що таке "лобне місце", кому належить фраза "ми з першого класу разом", пам'ятаємо тексти пісень про хлопчика-гея та білі троянди. Розповідаємо про 5 феноменів нашої юності.

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Гумористична гра КВК

До ери стендапів ми починали КВК! Усі ми пам'ятаємо, що таке "Уездный город", вища ліга та як виглядає дружина сина Маслякова. Ми хотіли стати як вони, тому створювали свої команди у школах та вузах, а цілий "всесвіт гумору" формував наші смаки, уподобання та цінності.

КВК, як феномен масової культури, важко недооцінювати. Та що казати, наш президент побудував завдяки ньому свою кар'єру та життя. Чому ми власне і вдячні.

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Реаліті-шоу "Дом 2"

Щовечора дорослі люди збиралися на лобному місці, щоб будувати своє кохання. Щовечора ми збиралися біля телевізора, щоб побачити, як Ксенія Собчак та Ксенія Бородіна розрулювали інтриги та скандали цих кльових людей.

Сьогодні герої проєкту – інфлюенсери та знаменитості: Ольга Бузова побудувала кар'єру, втюхуючи підліткам примітивні пісеньки, Ксенія Собчак грає в опозиційну журналістку, Вікторія Боня проводить дозвілля в Монако, розрізаючи сумки Chanel і періодично скандалячи з Бородіною.

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Серіал "Бригада"

Саша Білий, Пчьола, Космос, Філ – справжні секс-символи 2000-х. Кожен персонаж був прописаний під певний чоловічий психотип, що звело з розуму мільйони дівчат, поселивши в їхніх головах думку, що любити бандита це добре і це не він поганий, це життя таке. Чому вчив цей проєкт підлітків: якщо не можеш пробитися і тобі важко чесно заробляти гроші – ставай бандитом, грабуй і вбивай.

Група "Ласковый май"

Нещодавно Юрій Шатунов виграв суд з прав на пісні групи "Ласковый май" у свого колишнього продюсера. Швидше за все на нас чекала б нова хвиля популярності колективу, але доля розпорядилася інакше.

Перший у Радянському Союзі підлітковий музичний гурт мав небувалу популярність. У 1990-х музиканти збирали багатотисячні стадіони, не без допомоги двійників, які давали концерти одного дня в різних регіонах країни. Мільйони дівчат мріяли про солістів, касети з треками заслуховували до дірок, а "Білі троянди" лунали у всіх дворах.

1992 року Юрій Шатунов поїхав до Німеччини, гурт переформатувався, і згодом популярність колективу стала згасати. У 2000-х після виходу серіалу "Бригада", де один із головних героїв співав "Білі троянди", про гурт знову заговорили. На новий виток популярності вплинули і мода на 1980-і роки, вихід фільмів про "Ласковый май", а також концертна діяльність Шатунова.

Ток-шоу "Вікна" із Дмитром Нагієвим

Помаранчеві дивани, на яких сидів загадковий Дмитро Нагієв у сонцезахисних окулярах, вирішуючи всі сімейні проблеми та негаразди росіян. Поки наші бабусі плакали від несамовитих історій у "Жди меня", мами не могли відірватися від "Большой стирки", ми насолоджувалися награними драмами, які розгорталися в студії програми. Ну і звичайно, як же без накачаних охоронців у жовтих футболках.

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