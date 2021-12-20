Квартиру головної героїні фільму "Іронія долі, або З легкою парою!" можна буде орендувати

Квартира Наді з фільму «Іронія долі, або з легкою парою!» / Фото: Колаж: Сьогодні

Сервіс доставки їжі та продуктів у Росії Delivery Club відтворивточну копію квартири головної героїні радянського фільму "Іронія долі, або з легкою парою!" Декорації розташували в одному з павільйонів Мосфільму.

Організатори використовували справжні радянські креслення та оригінальний реквізит зі зйомок фільму.

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Квартира Наді з фільму "Іронія долі, або з легкою парою!" / Фото: пресслужба

Квартиру Наді створювали з нуля та доповнили знаковими деталями: у ванній повісили шубу Іполита, а у вітальні поклали сукню та гітару господині квартири.

Квартира Наді з фільму "Іронія долі, або з легкою парою!" / Фото: пресслужба

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Delivery Club пропонують орендувати приміщення для святкової вечері. Для гостей влаштують частування головними атрибутами радянських часів: заливною рибою, олів'є, оселедцем під шубою, мандаринами та радянським шампанським.

Квартира Наді з фільму "Іронія долі, або з легкою парою!" / Фото: пресслужба

Також гості зможуть відвідати екскурсію Мосфільмом, де їм розкажуть подробиці про зйомки фільму та покажуть оригінальний реквізит

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Квартира Наді з фільму "Іронія долі, або з легкою парою!" / Фото: пресслужба

Забронювати столик можна у додатку сервісу, а починаючи з сьогодні, 20 грудня Delivery Club щодня розігруватимуть по 5 запрошень.

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