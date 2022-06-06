Курйозна неочікуваність: 10 фото тварин, які схожі на знаменитостей

10 курйозних фото тварин, які рисами обличчя нагадують знаменитостей / Фото: Колаж: Сьогодні

У багатьох зірок є двійники серед фанатів, яких природа нагородила унікальною зовнішністю. Інколи шанувальники роблять пластичні операції, щоб бути схожими на свого ідола. Але сьогодні не про них. Покажемо 10 курйозних фото тварин, які рисами обличчя нагадують знаменитостей. Побачене підніме настрій не менше, ніж попередні світлини зірок з кумедними папугами.

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