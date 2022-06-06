Курьезная неожиданность: 10 фото животных, похожих на знаменитостей

10 курьезных фото животных, напоминающих знаменитостей чертами лица / Фото: Коллаж: Сегодня

У многих звезд есть двойники среди фанатов с уникальной внешностью от природы. Иногда поклонники делают пластические операции, чтобы стать похожими на своего идола. Но сегодня не о них. Покажем 10 курьезных фото животных, напоминающих знаменитостей чертами лица. Увиденное поднимет настроение не меньше, чем предыдущие фотографии звезд с забавными попугаями.

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