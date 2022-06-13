Круасан "Борис Джонсонюк" – смачний, але дещо викликало хвилю хейту в українців

У київській пекарні “Завертайло” здивували круасаном “Борис Джонсонюк” / Фото: Колаж: Сьогодні

Маркетологи не пропускають жодного інфоприводу під час війни. В "Львівських круасанах" додали в меню сет акторки Анджеліни Джолі, яка там їла. У київській пекарні "Завертайло" здивували круасаном "Борис Джонсонюк" з заварним кремом та яблуками. Посол Великої Британії Мелінда Сіммонс куштувала його, остаточно надихнувши людей повторити її досвід. Не всі готові, бо ціна "кусається" – 97 гривень за одиницю. В Мережі хвиля негативних відгуків, люди пишуть, що дорого.

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В перші дні продажу "Бориса Джонсонюка" ціна становила 90 гривень. Сьогодні – 97 гривень. Українці одразу помітили різницю.

А ціну то уже підняли. Було 90. Ідеальний маркетинг, – написала користувачка.

Ціна неприємно здивувала українців. Вони писали про це в коментарях під дописами, не стримуючи емоцій.

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97 гривень – це здирництво просто!, – написала користувачка.

З такими цінами я просто водички попью, дякую, – написала користувачка.

97 гривень булочка? Подуріли, – написала користувачка.

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Ціни ну дуууже воєнні, 97 гривень за булочку??! Шок!!!, – написала користувачка.

Віддані шанувальники Джонсона не жаліють 97 гривень на круасан. Йдуть до закладу та чекають в черзі, щоб спробувати особливий десерт, згадуючи про допомогу високопосадовця Україні під час війни.

Борис Джонсонюк не дешевое удовольствие), – написала користувачка.

Безцінний, – написала користувачка.

Найголовніше, що круасан нагадує про закінчення війни в Україні та мирне небо над головою.

Теж хочу) Таке враження, що ця булочка має смак миру), – написала користувачка.

Дізнайтеся також, що Джонні Депп замовив на вечерю вартістю майже 2 млн гривень.