Криптовалюта та масковий режим: Vetements показали колекцію, яка нагадує Balenciaga (фото)

Vetements Fall Winter 2022 / Фото: Vogue

Гурам Гвасалія представив нову колекцію для Vetements сезону осінь-зима 2022. Дизайнер демонструє вбрання в моно-тонах на моделях, одягнених у маски.

Vetements Fall Winter 2022 / Фото: Vogue

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Ми ретельно готуємося до Чорної п'ятниці 2021 року, підбираючи найкращі засоби косметики, які варто купити за прийнятною ціною. У перервах між планом купити найкраще та не розоритися, розглядаємо образи з нової колекції Гурама.

В інтерв'ю для американського Vogue Гурам Гвасалія розповів, що надихався інфлюєнсерами у соцмережах та біткойн-мільйонерами. До слова, лукбук знятий на тлі неіснуючих у реальному житті мільйонодоларових купюр.

Vetements Fall Winter 2022 / Фото: Vogue

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Кутюр'є початку 20 століття орієнтувалися на промислових магнатів, які заробляли гроші на нафті, нерухомості та плитках шоколаду. Ця колекція підштовхує до переосмислення моди та майстерності нової доби, – коментує креативник.

Vetements Fall Winter 2022 / Фото: Vogue

У колекції ми побачимо пальто та куртки квадратних силуетів, об'ємні худі та спортивні штани, довгі пуховики, широкі штани та велюрові комплекти. Ділові костюми різних яскравих відтінків виконані з джерсі.

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Vetements Fall Winter 2022 / Фото: Vogue

Гурам використовував поєднання червоного та рожевого, камуфляжний принт та принти з доларовими банкнотами.

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