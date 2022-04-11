Путіну намалювали "отвєтку" в Рівному – мурал "Красуня терпіти не буде" оцінить кожен

Путіну намалювали "отвєтку" в Рівному / Фото: Колаж: Сьогодні

Війна в Україні надихає творчих людей на нові мистецькі прояви. Художник із Рівного Костянтин Качановський створив мурал у центрі міста, намалювавши українку, яка символізує сильну та незалежну Україну. Про це повідомили в телеграм-каналі Pravda Gerashchenko.

Назва муралу "Красуня терпіти не буде" говорить сама за себе. Як ви здогадалися, це відповідь на фразу Путіна "Нравится, не нравится, – терпи, моя красавица". Її він оголосив за декілька днів до вторгнення в Україну.

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Художник Костянтин на прикладі однією українки показав, що Україна терпіти не буде: вона дасть відсіч, вистоїть та залишиться незалежною.

Українка зображена в національному вбранні, з вінком на голові та окулярами. Замість сумки на плечі – кулемет.

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Мурал підіймає патріотичний дух у центрі Рівного. І ще раз нагадує, що Україна буде виборювати свободу та незалежність будь-якою ціною.

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