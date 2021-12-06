Кава проти раку – скільки пити і який сорт обрати

Кава допомагає проти раку, пити слід не більше 3-4 середніх чашок на день / Фото: unsplash.com
Поліфеноли, на які багата кава, знижують запальні процеси в організмі та є потужними антиоксидантами. Тому кава активно допомагає приборкати окисний стрес та профілактувати рак товстої кишки, пише журнал Nutrients.
Яка саме кава захищає від раку?
Дослідники відзначають, що поліфеноли, на які багата кава, мають широкий спектр фармакологічних функцій. І їхнє споживання пов'язане зі зниженням ризику раку товстої кишки. Це дослідження було спрямоване на оцінку змін протизапальної та антиоксидантної активності кави після моделювання вченими шлунково-кишкового травлення.
Для проведення дослідження добровольцям давали кавові напої, зокрема медики відзначають, що відфільтрована кава – багате джерело біоактивних молекул. Каву готували з 50 г мелених кавових зерен сорту Арабіка та 600 мл гарячої деіонізованої води.
А скільки кави можна пити на день?
- дорослій людині відповідає норма кофеїну – 400 мг/добу,
- підлітку до 16 років – не більше 100 мг на добу або за формулою 3 мг на 1 кг ваги.
Виходить, випивати 3-4 чашки еспресо на день – у межах норми.
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