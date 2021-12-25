Яку зачіску зробити на Новий рік 2022: вчимося на прикладах зірок

Яку зачіску зробити на Новий рік 2022 - вибираємо у зірок / Фото: Колаж: Сьогодні

Голлівуд диктує свої стандарти краси, що підтримують у всьому світі. Так, ми вже знаємо про головні стрижки, кольори та укладання 2022 року. А тепер на прикладах західних знаменитостей вибираємо собі зачіску на Новий рік 2022 року.

Так уже повелося, не знаємо, чому і хто це вигадав, але багато із нас дійсно вірять у теорію, мовляв нова зачіска – нове життя. А якщо говорити про новорічне укладання, то, посудіть самі, опівночі нам відчиняються двері наступного року. Тому пропонуємо зустріти майбутнє гарно.

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Новорічні зачіски на коротке волосся

Щоб зробити стильну новорічну зачіску 2022 року на коротке волосся, не обов'язково йти в салон. Розглянемо на прикладах зірок варіанти укладання, які ви з легкістю повторите вдома.

Зачіски на довге волосся

Будь-яку з цих укладок ви зможете повторити самостійно, маючи при собі з підручних засобів тільки гребінець, лак і мус для волосся, плойку або праску.

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