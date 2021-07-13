Яку епіляцію робити влітку, щоб засмагати і не боятися подразнення шкіри

Епіляція або депіляція – це способи видалення волосся, після яких може виникнути подразнення шкіри, особливо в спеку. Як краще видаляти волосся влітку – в статті

Лазер, віск, шугарінг або звичайне гоління вибрати - залежить від чутливості шкіри і особистих переваг / Фото: Сьогодні

Віск, лазерна епіляція або звичайна бритва – що вибрати, щоб не переживати на пляжі або надівши відкритий сарафан, через "рослинність"? Як краще позбуватися волосся на тілі в спеку, щоб після процедури не з'явилися подразнення і пігментація, розповіла косметолог Юлія Євсюкова.

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Щоб видалення волосся пройшло більш комфортно, шкіру готують / Фото: freepik.com

У жарку пору року після видалення волосся на тілі може виникнути подразнення, а перебування на сонці після лазерної епіляції може взагалі призвести до пігментації. Але багато хто досі не розуміє різниці між епіляцією і депіляцією, хоча це різні способи позбавлення від волосся на тілі. Тому давайте спочатку розберемося, в чому різниця, щоб потім вибрати підходящу саме вам процедуру.

У чому різниця між епіляцією і депіляцією і навіщо знати різницю

Різниця між процедурами з депіляції і епіляції полягає в тому, що волосся видаляються різними способами. Під час депіляції волосся видаляється тільки поверхнево, тобто внутрішня частина волосяного фолікула, його корінь не зачіпається. Тобто депіляція – це гоління бритвою або видалення волосся за допомогою спеціальних кремів.

Епіляція – це спосіб видалення волосся, за якого йде вплив на його коріння, тому після епіляції волосся росте знову набагато повільніше. А за деяких видів епіляції, наприклад, за повного курсу лазерної епіляції, можна домогтися того, що волосся перестає рости.

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Залежно від того, для чого ви видаляєте волосся і в якій зоні, слід вибирати і тип видалення небажаної рослинності на тілі, особливо влітку. Наприклад, якщо збрити волосся в зоні бікіні і надіти потім синтетичну білизну, то декому достатньо лише раз спітніти в транспорті, щоб ніжна шкіра відреагувала запаленням. А якщо зробити лазерну епіляцію і відразу ж попрямувати на пляж, та ще не користуватися сонцезахисним кремом, то можна отримати пігментацію і сонячні опіки в "найцікавіших" місцях.

А які види видалення волосся є взагалі?

Депіляція, як уже сказано, – це гоління волосся або видалення його за допомогою нанесення спеціального крему. Мінус такого методу в тому, що волосся швидко відростає, а якщо видалити волосся і відразу ж вийти на спеку або піти на пляж, то під час дотику тіла до білизни, піску, морської води виникає подразнення шкіри.

Під час депіляції кремами подразнення шкіри або алергічна реакція може з'явитися ще й через речовини, які входять до складу засобу. Тому такі засоби слід вибирати дуже ретельно, особливо людям з чутливою шкірою і схильним до алергії. Епіляція буває декількох видів:

Воскова , коли волосся видаляють за допомогою касет з воском, воскових смужок або розігрітого воску. Видаляти волосся цим способом досить болісно, але віск, на відміну від гоління або депіляційого крему, допомагає позбутися від волосся на строк до місяця.

, коли волосся видаляють за допомогою касет з воском, воскових смужок або розігрітого воску. Видаляти волосся цим способом досить болісно, але віск, на відміну від гоління або депіляційого крему, допомагає позбутися від волосся на строк до місяця. Шугаринг, коли волосся видаляють нанесенням на нього спеціальної пасти з цукру, є медовий шугаринг або наносять вже готовий продукт із суміші різних компонентів. На відміну від воскової епіляції, шугаринг видаляє волосся по ходу його росту, а не проти. Це менш болюча процедура, яка також запобігає появі врослого волосся.

коли волосся видаляють нанесенням на нього спеціальної пасти з цукру, є медовий шугаринг або наносять вже готовий продукт із суміші різних компонентів. На відміну від воскової епіляції, шугаринг видаляє волосся по ходу його росту, а не проти. Це менш болюча процедура, яка також запобігає появі врослого волосся. Електроепіляція, коли волосся видаляють за допомогою спеціального приладу, який механічно висмикує волосся разом з корінням. Хворобливість процедури залежить від того, наскільки високий або низький у вас поріг больової чутливості: електроепіляція волосся на ногах практично безболісна, особливо якщо нанести охолоджуючий гель. В області пахв більш болюча, а найболючіше місце – область бікіні.

коли волосся видаляють за допомогою спеціального приладу, який механічно висмикує волосся разом з корінням. Хворобливість процедури залежить від того, наскільки високий або низький у вас поріг больової чутливості: електроепіляція волосся на ногах практично безболісна, особливо якщо нанести охолоджуючий гель. В області пахв більш болюча, а найболючіше місце – область бікіні. Лазерна епіляція – це недешева процедура, яку можна зробити тільки в салоні. Зате лазерна епіляція руйнує волосяні фолікули і надовго або назавжди позбавить вас від волосся. Але багато видів лазерної епіляції не підходить для видалення дуже світлого або сивого волосся, тому що за допомогою лазера руйнується тільки фолікули волосся з пігментацією. А сиве або дуже світле волосся не має пігментації.

– це недешева процедура, яку можна зробити тільки в салоні. Зате лазерна епіляція руйнує волосяні фолікули і надовго або назавжди позбавить вас від волосся. Але багато видів лазерної епіляції не підходить для видалення дуже світлого або сивого волосся, тому що за допомогою лазера руйнується тільки фолікули волосся з пігментацією. А сиве або дуже світле волосся не має пігментації. Фотоепіляція – це спосіб видалити волосся на тілі за допомогою апарату (який безконтактно видаляє волосся високоімпульсним світлом), вплив якого руйнує волосяний фолікул. Завдяки впливу фотоепілятора волосся стає більш тонким, а частина його видаляється вже після першої процедури.

Після впливу воску, шугарингу і електроепілятора теж може з'явитися лущення і сухість шкіри, подразнення і почервоніння. Це нормальна реакція шкіри на мікротравми, адже висмикуючи волоски, ми травмуємо шкіру. Лазерна ж епіляція і фотоепіляція, якщо ви прийшли робити процедуру сьогодні, а завтра збираєтеся їхати до моря, вам не підійде.

Чому ж лазерну епіляцію не радять робити влітку?

Ви можете спокійно робити лазерну епіляцію і влітку, якщо потім не плануєте засмагати або бувати на відкритому сонці. Але в літню пору це досить складно. Після лазерної та фотоепіляції не можна засмагати як мінімум тиждень, а після закінчення цього тижня важливо використовувати сонцезахисний крем (SPF) не тільки для всіх відкритих ділянок шкіри, але і для місць, в яких була проведена епіляція. Оскільки під впливом сонячних променів після лазерної епіляції утворюються пігментні плями.

Лазерну епіляцію краще планувати за місяць і до цього не робити ніяких процедур з видалення волосся / Фото: freepik.com

Протягом приблизно тижня після сеансу фотоепіляції також не варто відвідувати сауну або лазню. Також важливо правильно підготуватися до будь-якої процедури епіляції і дотримуватися деяких запобіжних заходів після, щоб не спровокувати додаткового подразнення шкіри і не посилити запальний процес.

Як підготуватися до лазерної епіляції та інших процедур

Лазерну епіляцію краще планувати за місяць, а весь цей час не робити ніяких процедур з видалення волосся. Також не слід засмагати і ходити в солярій весь цей час. За 3-4 дні для більшої ефективності процедури волосся в місцях майбутньої епіляції рекомендується поголити. Одягніть на епіляцію вільний одяг, щоб уникнути тертя в місцях, на яких будуть видаляти волосся.

Відразу після процедури на шкірі може з'явитися почервоніння, але це, як ми вже знаємо, природна реакція: якщо шкіру додатково не травмувати, закрити від сонця, то почервоніння пройде за добу.

Щоб уникнути роздратування шкіри після депіляції воском або шугарингу, можна інтенсивно зволожувати шкіру напередодні процедури. Двічі на день за тиждень до процедури наносьте зволожуючий крем на зони, які будуть позбавляти від волосся. Це допоможе знизити дискомфорт, стягнутість шкіри і утворення мікротріщинок, тому ризик запальної реакції після процедури зводиться до мінімуму.

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Протипоказано робити епіляцію лазером за важкої форми цукрового діабету, герпесної інфекції, дерматитів, онкології, індивідуальної непереносимості, порушень цілісності шкіри, тобто якщо є садна, ранки, висипи в місцях майбутньої депіляції. Взагалі при шкірних і алергічних захворюваннях будь-яка епіляція або депіляція, яку ви хочете зробити, узгоджується з лікарем.

Як прибрати запалення після епіляції або депіляції?

Якщо шкіра почервоніла або запалилася через спеку чи тертя об білизну, можна використовувати дитячий крем проти попрілостей або засоби на основі декспантенола.

Уникайте попадання сонячних променів на ці місця, також не слід обробляти шкіру спиртовмісними розчинами.

Від агресивних мильних розчинів, гелів для душу, що мають сильний запах, гарячих ванн слід тимчасово відмовитися. При подразненні користуйтеся дитячою присипкою, тальком або іншим засобом, який порадить косметолог.

Після депіляції або епіляції зняти подразнення допоможе дитяча присипка або мазь із пантенолом / Фото: freepik.com

Також можна прибрати подразнення і знизити дискомофрт на місці епіляції або депіляції за допомогою льоду, тільки прикладати його потрібно не на голе тіло, а загорнувши в серветку або рушник з натуральної тканини, не синтетичний. І не забувайте влітку навіть під час виходу на вулицю, а не тільки на пляж, користуватися сонцезахисним кремом, робили ви депіляцію/епіляцію чи ні.

Нагадаємо, що раніше ми писали, як прибрати волосся на ногах.