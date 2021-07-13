Какую эпиляцию делать летом, чтобы загорать и не бояться раздражения кожи

Эпиляция или депиляция – это способы удаления волос, после которых может возникнуть раздражение кожи, особенно в жару. Как лучше удалять волосы летом – в статье

Лазер, воск, шугаринг или обычное бритье выбрать - зависит от чувствительности кожи и личных предпочтений / Фото: Сегодня

Воск, лазерная эпиляция или обычная бритва – что выбрать, чтобы не переживать на пляже или надев открытый сарафан, из-за "растительности"? Как лучше избавляться от волос на теле в жару, чтобы после процедуры не появилось раздражение и пигментация, рассказала косметолог Юлия Евсюкова.

А мы подготовили для вас 10 креативных идей, которые помогут сделать лето еще более веселым и незабываемым.

Чтобы удаление волос прошло более комфортно, кожу подготавливают / Фото: freepik.com

В жаркое время года после удаления волос на теле может возникнуть раздражение, а пребывание на солнце после лазерной эпиляции может вообще привести к пигментации. Но многие до сих пор не понимают разницы между эпиляцией и депиляций, хотя это разные способы избавления от волос на теле. Поэтому давайте сначала разберемся, в чем разница, чтобы потом выбрать подходящую именно вам процедуру.

В чем разница между эпиляцией и депиляцией и зачем знать разницу

Разница между процедурами по депиляции и эпиляции заключается в том, что волосы удаляются разными способами. При депиляции волосы удаляются только поверхностно, то есть внутренняя часть волосяного фолликула, его корень не затрагивается. То есть депиляция – это бритье бритвой или удаление волос с помощью специальных кремов.

Эпиляция – это способ удаления волос, при котором идет воздействие на их корни, поэтому после эпиляции волосы вырастают обратно намного медленнее. А при некоторых видах эпиляции, например, при полном курсе лазерной эпиляции, можно добиться того, что волосы перестают расти.

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В зависимости от того, для чего вы удаляете волосы и в какой зоне, следует выбирать и тип удаления нежелательной растительности на теле, особенно летом. Например, если сбрить волосы в зоне бикини и надеть потом синтетическое белье, то некоторым достаточно лишь раз вспотеть в транспорте, чтобы нежная кожа отреагировала воспалением. А если сделать лазерную эпиляцию и сразу же отправиться на пляж, да еще не пользоваться солнцезащитным кремом, то можно получить пигментацию и солнечные ожоги в самых "интересных" местах.

А какие виды удаления волос вообще существуют?

Депиляция, как уже сказано – это бритье волос или удаление их с помощью нанесения специального крема. Минус такого метода в том, что волосы быстро отрастают, а если удалить волосы и сразу же выйти на жару или пойти на пляж, то при соприкосновении тела с бельем, песком, морской водой возникает раздражение кожи.

При депиляции кремами раздражение кожи или аллергическая реакция может появиться еще и из-за веществ, которые входят в состав средства. Поэтому такие средства следует выбирать очень тщательно, особенно людям с чувствительной кожей и склонным к аллергии. Эпиляция бывает нескольких видов:

Восковая , когда волосы удаляют с помощью кассет с воском, восковых полосок или разогретого воска. Удалять волосы этим способом довольно болезненно, но воск, в отличие от бритья или депиляционного крема, помогает избавиться от волос на срок до месяца.

, когда волосы удаляют с помощью кассет с воском, восковых полосок или разогретого воска. Удалять волосы этим способом довольно болезненно, но воск, в отличие от бритья или депиляционного крема, помогает избавиться от волос на срок до месяца. Шугаринг, когда волосы удаляют нанесением на них специальной пасты из сахара, есть медовый шугаринг или наносят уже готовый продукт из сеси разных компонентов. В отличие от восковой эпиляции, шугаринг удаляет волосы по ходу их роста, а не против. Это менее болезненная процедура, которая также предотвращает появление вросших волос.

когда волосы удаляют нанесением на них специальной пасты из сахара, есть медовый шугаринг или наносят уже готовый продукт из сеси разных компонентов. В отличие от восковой эпиляции, шугаринг удаляет волосы по ходу их роста, а не против. Это менее болезненная процедура, которая также предотвращает появление вросших волос. Электроэпиляция, когда волосы удаляют с помощью специального прибора, который механически выдергивает волосы вместе с корнями. Болезненность процедуры зависит от того, насколько высок или низок у вас порог болевой чувствительности: электроэпиляция волос на ногах практически безболезненна, особенно если нанести охлаждающий гель. В области подмышек, более болезненна, а самое болезненное место – область бикини.

когда волосы удаляют с помощью специального прибора, который механически выдергивает волосы вместе с корнями. Болезненность процедуры зависит от того, насколько высок или низок у вас порог болевой чувствительности: электроэпиляция волос на ногах практически безболезненна, особенно если нанести охлаждающий гель. В области подмышек, более болезненна, а самое болезненное место – область бикини. Лазерная эпиляция – это не дешевая процедура, которую можно сделать только в салоне. Зато лазерная эпиляция разрушает волосяные фолликулы и надолго или навсегда избавит вас от волос. Но многие виды лазерной эпиляции не подходит для удаления очень светлых или седых волос, потому что с помощью лазера разрушается только фолликул волос с пигментацией. А седые или очень светлые волосы не имеют пигментации.

– это не дешевая процедура, которую можно сделать только в салоне. Зато лазерная эпиляция разрушает волосяные фолликулы и надолго или навсегда избавит вас от волос. Но многие виды лазерной эпиляции не подходит для удаления очень светлых или седых волос, потому что с помощью лазера разрушается только фолликул волос с пигментацией. А седые или очень светлые волосы не имеют пигментации. Фотоэпиляция – это способ удалить волосы на теле с помощью аппарата, (который бесконтактно удаляет волосы высокоимпульсным светом), воздействие которого разрушает волосяной фолликул. Благодаря воздействию фотоэпилятора волосы становятся более тонкими, а часть из них удаляется уже после первой процедуры.

После воздействия воска, шугаринга и электроэпилятора тоже может появиться шелушение и сухость кожи, раздражение и покраснение. Это нормальная реакция кожи на микротравмы, ведь выдергивая волоски, мы травмируем кожу. Лазерная же эпиляция и фотоэпиляция, если вы пришли делать процедуру сегодня, а завтра собираетесь ехать к морю, вам не подойдет.

Почему же лазерную эпиляцию не советуют делать летом?

Вы можете спокойно делать лазерную эпиляцию и летом, если потом не планируете загорать или бывать на открытом солнце. Но в летнее время это довольно сложно. После лазерной и фотоэпиляции нельзя загорать как минимум неделю, а после истечения этой недели важно использовать солнцезащитный крем (SPF) не только для всех открытых участков кожи. А и для мест, в которых была проведена эпиляция. Поскольку под воздействием солнечных лучей после лазерной эпиляции образуются пигментные пятна.

Лазерную эпиляцию лучше планировать за месяц, и до этого не делать никаких процедур по удалению волос / Фото: freepik.com

В течение примерно недели после сеанса фотоэпиляции также не стоит посещать сауну или баню. Также важно правильно подготовиться к любой процедуре эпиляции и соблюдать некоторые меры предосторожности после, чтобы не спровоцировать дополнительного раздражения кожи и не усилить воспалительный процесс.

Как подготовиться к лазерной эпиляции и другим процедурам

Лазерную эпиляцию лучше планировать за месяц, а все это время не делать никаких процедур по удалению волос. Также не следует загорать и ходить в солярий все это время. За 3-4 дня для большей эффективности процедуры волосы в местах предстоящей эпиляции рекомендуется побрить. Наденьте на эпиляцию свободную одежду, чтобы избежать трения в местах, на которых будут удалять волосы.

Сразу после процедуры на коже может появиться покраснение, но это, как мы уже знаем, естественная реакция: если кожу дополнительно не травмировать, закрыть от солнца, то краснота пройдет за сутки.

Чтобы избежать раздражения кожи после депиляции и воском или шугаринга, можно интенсивно увлажнять кожу накануне процедуры. Два раза в день, за неделю до процедуры наносите увлажняющий крем на зоны, которые будут избавлять от волос. Это поможет снизить дискомфорт, стянутость кожи и образование микротрещинок: поэтому риск воспалительной реакции после процедуры сводится к минимуму.

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Противопоказано делать эпиляцию лазером при тяжелой форме сахарного диабета, герпесной инфекции, дерматитах, онкологии, индивидуальной непереносимости, нарушениях целостности кожи, то есть ссадинах, ранках, сыпи в местах предстоящей депиляции. Вообще при кожных и аллергических заболеваниях любая эпиляция или депиляция, которую вы хотите сделать, согласовывается с врачом.

Как убрать воспаление после эпиляции или депиляции?

Если кожа покраснела, или воспалилась из-за жары или трения о белье, то можно использовать детский крем против опрелостей или средства на основе декспантенола.

Избегайте попадания солнечных лучей на эти места, также не следует обрабатывать кожу спиртосодержащими растворами.

От агрессивных мыльных растворов, сильнопахнущих гелей для душа, горячих ванн следует временно отказаться. При раздражении пользуйтесь детской присыпкой, тальком или другим средством, которое посоветует косметолог.

После депиляции или эпиляции снять раздражение поможет детская присыпка или мазь с пантенолом / Фото: freepik.com

Также можно убрать раздражение и снизить дискомофрт на месте эпиляции или депиляции с помощью льда, только прикладывать его нужно не на голое тело, а завернув в салфетку или полотенце из натуральной ткани, не синтетическое. И не забывайте, летом даже при выходе на улицу, а не только на пляж, пользоваться солнцезащитным кремом, делали вы депиляцию/эпиляцию или нет.

Напомним, что ранее мы писали, как убрать волосы на ногах.