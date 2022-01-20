Якою вакциною робити бустер і чи треба, якщо тільки перехворів на ковід – відповідь лікаря Комаровського

Вакцинуватися чи ні бустерною дозою, якщо недавно перехворів на коронавірус і чи зможе бустер захистити від "Омікрону" та інших штамів ковіду? На ці та інші питання популярний педіатр Євген Комаровський відповів в ефірі програми "Час Голованова" на телеканалі "Україна 24".

Бустерна доза вакцини багаторазово підвищує ваші шанси на легкий перебіг ковіда у разі захворювання на нього / Фото: unsplash.com

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Бустерна доза вакцини проти коронавірусу в кілька разів підвищує ваші шанси на легкий перебіг ковіду у разі захворювання на нього. Бустер захищає від будь-якого штаму, того ж "Омікрону", який вже достатньо досліджено, минуло вже понад місяць, наголошує кандидат медичних наук.

Також бустерна доза зменшує ризики того, що людина стане розповсюджувачем вірусу для інших, а не тільки захищає її саму, – каже Євген Комаровський, – Тому якщо вже минуло більше 5-6 місяців після другої дози вакцинації, то ви можете отримати бустер – йдіть і робіть щеплення.

Для бустерної дози, як зазначає лікар Комаровський, застосовуються виключно НРМК-вакцини. "Пфайзер" або "Модерна" . Якщо ж людина тільки перехворіла на коронавріус і тест це підтвердив, то їй не варто відразу ж робити бустерну дозу.

Швидше за все, треба буде повернутися до цього питання через пів року після одужання, – каже Євген Комаровський, – Але до цього моменту знову може все змінитися, можливо з'являться інші рекомендації. Візьміть той самий штам "Омікрон", ще місяць тому про нього практично нічого не знали.

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