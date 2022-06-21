Як тварини рятуються в басейні від спеки – 10 курйозних фото

Як тварини рятуються від спеки - 10 курйозних фото / Фото: Колаж: Сьогодні

21 червня стовпчики термометрів в Україні коливатимуться від 19 до 32 градусів тепла. Деяким областям прийдеться взяти приклад з тварин на фото, щоб охолодитися в спекотний день. На сході очікуються +30-32 градуси, а на півдні – 27-31 градус вище нуля. Уявляєте? Дивіться 10 кумедних фото чотирилапих, які рятуються від високої температури.

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Нещодавно ми розповідали про курйозний випадок: лев з зачіскою у стилі 90-х став зіркою китайського зоопарку.