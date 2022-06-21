Как животные спасаются в бассейне от жары – 10 курьезных фото

Как животные спасаются от жары - 10 курьезных фото / Фото: Коллаж: Сегодня

21 июня столбики термометров в Украине будут колебаться от 19 до 32 градусов тепла. Некоторым областям придется последовать примеру животных на фото, чтобы охладиться в жаркий день. На востоке ожидаются +30-32 градуса, на юге – 27-31 градус выше нуля. Представляете? Смотрите 10 забавных фото четырехлапых, спасающихся от высокой температуры.

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Недавно мы рассказывали о курьезном случае: лев с прической в стиле 90-х стал звездой китайского зоопарка.