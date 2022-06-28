Як захистити дитину від мін – лікар Комаровський відповів на 5 запитань батьків

Щоб захистити себе та дитину від мін, доктор Комаровський радить не ігнорувати попередження / Фото: rau.ua, Колаж: Сьогодні

На жаль, через напад Росії на вулицях повно небезпечних ворожих боєприпасів, деякі з них рашисти ховають у дитячі іграшки. Популярний педіатр Євген Комаровський у своєму інстаграмі відповів на п'ять найчастіших батьківських питань щодо боєприпасів та вибухових пристроїв.

1. Часто батьки запитують, що робити, якщо знайшли підозрілий предмет і чи можна його самостійно знешкодити. Ні, якщо ви знайшли міну – то залиште її рятувальникам чи сапером. У вас немає необхідних навичок розмінування, тому не чіпайте боєприпаси на вулицях і в будь-яких інших місцях.

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Ні, якщо ви знайшли міну – залиште її рятувальникам або сапером. У вас немає необхідних навичок розмінування

2. Щоб зрозуміти, що територія замінована, звертайте увагу не лише на знаки "Стоп, міни" з черепом та кістками. Така територія може бути огороджена просто смугастою червоно-білою стрічкою. Не йдіть туди і не пускайте дітей.

3. Якщо ви або дитина взяла в руки іграшку, в якій відразу не помітив міну, то вона може вибухнути не відразу. А може й одразу, від найменшого руху. Не допускайте таких ситуацій.

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4. Не підходьте до підозрілих предметів, якщо знайшли – одразу дзвоніть 101.

5. Найменша міна – "пелюстка" або "метелик", розміром із долоню підлітка. Цей боєприпас не менш небезпечний, ніж великі міни, тому ніколи нічого не чіпайте самі, дзвоніть рятувальникам чи поліції.

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Також згадайте, що робити, якщо знайшли підозрілий боєприпас чи предмет.