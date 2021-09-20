Як захистити дитину від ротавірусу – відповідає лікар Комаровський

Захистити дитину від ротавірусної інфекції допоможе гігієна та вакцина / Фото: Колаж: Сьогодні

Багато батьків упевнені, що ротавірус виникає у дітей через відвідування школи. Однак ведучий рубрики "Запитай у Комаровського" на каналі "Україна" не згоден з цим і розповів в програмі "Ранок з Україною", в чому причина захворювання і коли необхідно зробити щеплення.

Ротавірус викликає гострі кишкові інфекції, він надзвичайно поширений в навколишньому середовищі.

Як дитина може заразитися ротавирусом?

За словами Євгена Комаровського, діти інфікуються ротавирусом тоді, коли починають активно переміщатися в просторі, спілкуватися з тими, хто хоче взяти дитину на руки, обійняти її або поцілувати.

Що більше людей навколо дитини, тим більша ймовірність саме для маленької дитини від 6 місяців і до 2 років захворіти на ротавірусну інфекцію, – пояснив ведущий рубрики "Запитай у Комаровського". – Вона небезпечна саме в цьому віці , Тому що з'являються діарея, зневоднення. А змусити дитину пити в такому віці дуже складно. В результаті доводиться їхати в лікарню, лежати під крапельницею.

Знаючи ці нюанси, стає зрозуміло, що відвідування школи не має ніякого зв'язку з ротавірусної інфекцією. І якщо батьки хочуть убезпечити дитину від кишкових інфекцій, то все, що потрібно зробити - навчити дитину ретельно мити руки, дотримуватися правил особистої гігієни і не є незрозумілу їжу. Це дійсно дуже важливо.

Чи потрібно робити щеплення від ротавірусу дітям?

За словами лікаря-педіатра вищої категорії, в країнах, де уряд не хоче, щоб діти хворіли на ротавірусну інфекцію, в календар щеплень включена дуже ефективна і безпечна вакцина проти неї.

Таку вакцину навіть не потрібно колоти, це крапельки. Її використовують так, щоб закінчити вакцинацію до віку 6 місяців, – пояснив ведущий рубрики "Запитай у Комаровського". – Тобто до того моменту, коли дитина почне повзати і вивчати світ, вона уже буде захищена.

В Україні вакцина від ротавірусної інфекції зареєстрована і доступна. Всі свої питання стосовно здоров'я і дітей, і дорослих телеглядачі можуть поставити на сторінці програми "Ранок з Україною" @ranok_ua в Instagram.

Дивіться рубрику "Запитай у Комаровського" на каналі "Україна" в програмі "Ранок з Україною".

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