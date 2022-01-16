Як захистити дитину від шахраїв в інтернеті – поради експерта

Як убезпечити підлітків у Мережі / Фото: freepik.com
Безліч гаджетів, вільний доступ до глобальної Мережі та карантин зробили інтернет невід'ємною частиною життя наших дітей. Проте не завжди малюки використовують Мережу з користю, тому батькам варто добре знати правила безпеки.
Ведучі програми "Ранок з Україною" на каналі "Україна" Лілія Ребрик та Григорій Герман з'ясували, як убезпечити дітей від інтернет-шахраїв і яким простим правилам батькам варто вчити змалку.
Погодьтеся, сьогодні діти неймовірно багато часу проводять в інтернеті – навчання, спілкування, ігри. Але незважаючи на можливість розвитку, відкритість та доступність інформації, глобальна Мережа несе безліч загроз.
Насамперед батьки повинні поговорити з дітьми про те,
Потрібно попросити доступ до листування та перевірити цих незнайомців. Перший дзвіночок — коли люди пишуть, що вони з іншої країни, то немає можливості реальної зустрічі. Крім того, слід перевірити голосові повідомлення, щоб переконатися, чи відповідає голос опису людини, – коментує експерт із дитячої безпеки Юлія Іваніна.
А основним сигналом небезпеки, на думку експерта, є нав'язливе прохання надіслати особисті фото.
Зазвичай це відбувається так: спочатку просте листування, далі – прохання надіслати особисте фото, після чого може бути надіслано фото особистого характеру без обличчя та прохання про те саме у відповідь, – розповідає Іваніна.
Це вже секстинг. Тим більше, що Україна перебуває у трійці лідерів щодо поширення дитячих фото інтимного характеру.
В Україні щодня 500-600 людей починає контактувати та налагоджувати довірчі стосунки з неповнолітніми, щоб виманити фото відвертого характеру, а потім продати його. Сьогодні вартість таких фотографій сягає 54 тисячі гривень, – коментує експерт.
Як захистити дітей від цього?
Насамперед важливо пояснити дитині, що будь-яке фото, відправлене в месенджерах чи соціальних мережах, залишається у Мережі назавжди! Небезпечно також викладати фотографії зі школи та дому, вказуючи геолокацію. Не можна вказувати справжнє ім'я та прізвище – краще використати нік.
Добре працює "правило бігборду". Треба, щоб дитина уявила, що біля її школи стоїть великий бігборд, який транслює його листування. І слід думати, що писати та викладати навіть найкращим друзям! Якщо він розуміє, що йому за це буде соромно – краще цього не робити, – радить експерт.
Дивіться програму "Ранок з Україною" у будні о 6:30 на каналі "Україна".
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