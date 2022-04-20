Як викликати швидку під час війни та комендантської години – 3 умови, про які важливо знати

Викликати швидку під час війни та комендантської години можна цілодобово, дзвоніть 103 / Фото: freepik.com

Чи приїде до мене "швидка", якщо в країні воєнний стан, а в місті – комендантська година? – це питання хвилює сотні українців, адже війна з Росією внесла значні зміни у роботу бригад медиків. Однак вони, як і раніше, виїжджають на виклики. Як працює "швидка" на час війни та комендантської години - розповіли в МОЗ України.

"Швидка" продовжує працювати цілодобово та виїжджає на виклики навіть під час комендантської години. Однак вам слід пам'ятати умови, за яких слід викликати бригаду екстреної допомоги, а саме:

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Телефонувати на номер 103 слід за невідкладних станів, що загрожують життю та здоров'ю людини, які можуть призвести до різкого погіршення стану у разі ненадання екстреної медичної допомоги. Про це можуть свідчити проблеми з диханням або його відсутність, критичні кровотечі тощо. Диспетчер "швидкої" спілкується з абонентом та приймає рішення про подальші дії. Якщо є слушні підстави, він спрямовує бригаду до пацієнта. Якщо ж таких підстав немає, то консультація може бути надана телефоном. Рішення про необхідність госпіталізації приймає лікар бригади "швидкої" з урахуванням зібраних симптомів кожного конкретного пацієнта.

Пам'ятайте, що бойові дії ускладнюють роботу бригад екстреної медичної допомоги. Наприклад, при оголошенні повітряної тривоги можлива затримка при виїзді бригад "швидкої". Це пов'язано з тим, що загроза життю існує і для медиків.

Пам'ятайте, що при оголошенні повітряної тривоги можлива затримка при виїзді бригад "швидкої", адже лікарі можуть потрапити під обстріл / Фото: unsplash.com

Крім того, на жаль, в умовах активних бойових дій "швидка" може не виїхати за викликом. Йдеться про так звану червону зону, коли надати медичну допомогу неможливо через інтенсивні обстріли.

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Тому громадянам слід бути уважними та не нехтувати сигналами повітряної тривоги, а за можливості евакуюватися з зон, де продовжуються інтенсивні обстріли. Адже перебуваючи у безпеці, ви зменшуєте навантаження на лікарів та роботу екстрених служб.

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