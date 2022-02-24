Як поводитися при обстрілі на вулиці, в транспорті та вдома

При обстрілі на вулиці, в транспорті і вдома потрібно знайти відповідне убежище, тримати подальше від окон / Фото: istockphoto.com, Колаж: Сьогодні

Під час вибухів та обстрілів на вулиці врятують підземні переходи та глибокі ями. А ось забігати у під'їзди чи ховатися під машинами не варто. Як поводитися під час обстрілу, які місця кращі для укриття і як зберегти життя – поділилися інформацією в громадській організації "Восток СОС".

Як поводитися при обстрілі на вулиці

Якщо обстріл почався, коли ви на вулиці, то важливо швидше лягти на землю, це знизить ризики влучення уламків від снарядів. Спочатку при польоті снаряда чується свист (або шарудіння), потім відразу вибух. Так от, почули вибух – падайте на землю. Потім огляньтеся – ховатися слід у якомусь виступі, канаві, заглибленні в землі – постарайтеся відшукати таке місце і сховатися там.

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Коли обстріл застав вас у транспорті, то зупиніться, вийдіть із авто, якщо ви за кермом. Поширена помилка – думати, що на машині ви зможете швидше поїхати від снарядів, що летять. Тим більше, потрапляння снаряда в бензобак – ще небезпечніше.

При взрывах и обстрелах на спасут подземные переходы и сообщения ямы. А вот бегать в подъезды или прятаться под машинами не стоит / Фото: Донбас-СОС

Якщо ви їдете у таксі, громадському транспорті – вимагайте, щоб водій зупинився та випустив пасажирів. Потрібно бігти у протилежний від обстрілу бік, залягти на землю. Пам'ятайте про згадане вище укриття – спочатку пошукайте його очима, а потім вже перебіжками або відповзанням (швидкими короткими кидками) у перервах між вибухами поспішайте в укриття.

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Добігши до укриття, лягайте, руками обхопіть голову, закрийте вуха, відкрийте рот – це допоможе уникнути контузії, якщо близько розірветься снаряд. Намагайтеся не піддаватися паніці, як би складно не було: рахуйте вибухи, хвилини, це вас відволікатиме. Знайте, що максимум після сотого вибуху обстріли припиняються, артобстріл триває в середньому 20 хвилин. Ваше завдання – сховатися і пережити цей момент.

Як поводитися при обстрілі будинку

Якщо у вашому будинку є підвал і він відкритий – йдіть туди, якщо ні – краще спуститися з верхніх поверхів на нижні. Сховатися найкраще у внутрішніх кімнатах, серед несучих стін, наприклад, у ванній. У випадку, коли відомий напрямок обстрілу, ховайтеся у найвіддаленішій кімнаті, з протилежного боку. Не стійте біля вікон, не виходьте на балкон!

Потрібно сісти на підлогу біля стіни, що нижча людина – тим менше шансів попадання в неї снарядних уламків. Вікна можна "зміцнити" мішками з піском, диванними подушками, закрити меблями (масивними), в яких є речі.

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Якщо будете прятатися в погребі, то можна залишити на видном місці великий плакат з надписью, що ви на час обстріла прячетеся там / Фото: istockphoto.com

Якщо ви живете у приватному будинку, то можна сховатися у льоху. АЛЕ льох при обстрілі може завалити. Якщо ховатиметеся у льоху, то можна залишити на видному місці великий плакат із написом, що ви на час обстрілу ховаєтеся там – і вказати, де сам льох розташований. Беріть із собою гаджети (смартфони, радіо), питну воду.

Які місця підходять для укриття під час обстрілу

Найбезпечніше ховатися в бомбосховищі, тому що там є вентиляція, потужне перекриття та кілька виходів, на відміну від підвалів. Також підходять для укриття метро, підземні переходи, траншеї, оглядові ями в гаражах або на СТО (але саме ті, що на повітрі).

/ Фото: istockphoto.com

Якщо можете відкрити каналізаційний люк і залізти в систему каналізації або водопостачання - теж підходить. На край можна сховатися за високим бордюром або фундаментом паркану. Важливо, щоб укриття було хоч мінімально заглиблене і якнайдалі від будівель, які можуть обвалитися або спалахнути.

Які місця НЕ підходять для укриття під час обстрілу

Під'їзди, багатоповерхові будинки, захаращені підвали – все це може обрушитися під час бомбардування. Також не ховайтеся під машинами, автобусами, під стінами магазинів чи офісів. Через вибухову хвилю зверху летітиме скло, до того ж ризик зсувів теж великий. Не ховайтеся серед будь-яких контейнерів, ящиків, будматеріалів – вони можуть спалахувати.

Що робити після обстрілу

Коли обстріл закінчиться, виходьте з укриття обережно і обов'язково дивіться під ноги! Нічого не беріть із землі, особливо незрозумілих предметів – це можуть бути бойові елементи снарядів або касетна бомба, які від найменшого дотику вибухають.

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