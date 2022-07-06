Як повернутися в робочий режим, якщо зовсім немає сил – поради психолога

Як адаптуватися до нових реалій / Фото: Колаж: Сьогодні

Після 24 лютого життя багатьох українців кардинально змінилося. Людям довелося покинути свої будинки, переїхати до близьких, шукати притулок закордоном. Коли ми опинилися в порівняній безпеці, постало наступне питання – заробіток грошей. Щасливчики повернулися на попередні робочі місця, а багатьом довелося шукати нову роботу.

Зараз наша психіка переживає не найкращі часи. Адаптація до всього жаху, що відбувається, прийняття, заперечення, біль та сльози. Як же в цьому потоці знайти сили і продовжувати працювати? Вранці ми ледве підводимося з ліжка, хочеться поїхати далеко і не думати, не читати, а просто лежати. Психолог Тамара Добудогло дала кілька слушних порад.

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Якщо у вас збереглося робоче місце і маєте можливість повернутися і знову займатися справою, розробіть комфортний план, – зазначила експерт.

План повернення до робочого режиму:

розділення задач;

перерви;

відпочинок;

режим сну та їжі (бо це турбота про ресурси);

планувати щось одне на день. Таким чином, ваші ресурси будуть розподілені рівномірно між навантаженнями. Не "розривайте" себе на частини.

Також психолог пояснила, що працювати на повну силу зараз не вдасться нікому. Просто наші ресурси вичерпані та знеможені. Наш мозок працює вже не так швидко, постійний стрес та страх знизили продуктивність. Ви помітите, що встигаєте робити набагато менше справ, ніж робили раніше.

Головне – не чекайте від себе звичної продуктивності. Тому що це ілюзія, – відмітила психолог.

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