Як блокувати неприємні флешбеки з 24 лютого – лайфхак психолога

Психологічна вправа допоможе не згадувати травматичний досвід першого дня війни

В Telegram-каналі “Психологічна підтримка” розповіли про вправу для блокування негативних спогадів / Фото: Колаж: Сьогодні

Українці досі пам’ятають перший день війни, коли життя поділилося на до та після. Вони покинули рідний дім під звук сирени, прокинулися від почутих вибухів у місті чи просиділи добу в холодному укритті з дітьми. Пройшло понад 4 місяці, а флешбеки та дежавю з 24 лютого досі з’являються перед сном та після пробудження. В Telegram-каналі "Психологічна підтримка" розповіли про вправу для блокування негативних спогадів.

Але війна — це непередбачуване і швидкозмінне явище, багате на різні тригери, які сприяють мимовільному пожвавленню травматичного досвіду, тобто в нашу психіку вриваються флешбеки і відчуття дежавю. Навіть незначні зміни стратегії війни повертають нас у минуле, а це минуле може стати якорем, який занурить у стан депресії, – пишуть в Telegram-каналі.

Крок 1

Візьміть аркуш паперу, ручку та знайдіть комфортне місце для виконання вправи. Опісля уявіть своє життя через рік, відповівши на наступні запитання:

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Яким я буду? Як я виглядатиму? Що за одяг на мені буде? Де я буду жити? Хто буде поряд зі мною? Ким і де я працюватиму?

Крок 2

Дайте відповідь на найголовніше запитання вправи: як мені діяти сьогодні, щоб реалізувати протягом 12 місяців бажане?

Крок 3

Візьміть аркуш паперу та розділіть його на 4 колонки, виконавши наступне:

У першій колонці опишіть, яким уявляєте своє майбутнє. У другій колонці зауважте про кроки досягнення цілей. У третій колонці зазначте можливі труднощі на шляху до бажаного. У четвертій колонці запишіть, як долатимете труднощі та хто зможе допомогти.

І пам'ятайте, що плисти за течією можна, але течія завжди буде нав'язувати, що вам відчувати, що робити, про що думати і як жити. А от з моменту прийняття рішення нести відповідальність за своє майбутнє ви стаєте вільною людиною! – зауважили психологи в Telegram-каналі.

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