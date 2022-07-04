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Як блокувати неприємні флешбеки з 24 лютого – лайфхак психолога

Ліліана Григорак Ліліана Григорак Редактор Life Сьогодні
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4 липня, 14:06
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Психологічна вправа допоможе не згадувати травматичний досвід першого дня війни
В Telegram-каналі “Психологічна підтримка” розповіли про вправу для блокування негативних спогадів
В Telegram-каналі “Психологічна підтримка” розповіли про вправу для блокування негативних спогадів / Фото: Колаж: Сьогодні

Українці досі пам’ятають перший день війни, коли життя поділилося на до та після. Вони покинули рідний дім під звук сирени, прокинулися від почутих вибухів у місті чи просиділи добу в холодному укритті з дітьми. Пройшло понад 4 місяці, а флешбеки та дежавю з 24 лютого досі з’являються перед сном та після пробудження. В Telegram-каналі "Психологічна підтримка" розповіли про вправу для блокування негативних спогадів.

Але війна — це непередбачуване і швидкозмінне явище, багате на різні тригери, які сприяють мимовільному пожвавленню травматичного досвіду, тобто в нашу психіку вриваються флешбеки і відчуття дежавю. Навіть незначні зміни стратегії війни повертають нас у минуле, а це минуле може стати якорем, який занурить у стан депресії, – пишуть в Telegram-каналі.

Крок 1

Візьміть аркуш паперу, ручку та знайдіть комфортне місце для виконання вправи. Опісля уявіть своє життя через рік, відповівши на наступні запитання:

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  1. Яким я буду?
  2. Як я виглядатиму?
  3. Що за одяг на мені буде?
  4. Де я буду жити?
  5. Хто буде поряд зі мною?
  6. Ким і де я працюватиму?

Крок 2

Дайте відповідь на найголовніше запитання вправи: як мені діяти сьогодні, щоб реалізувати протягом 12 місяців бажане?

Крок 3

Візьміть аркуш паперу та розділіть його на 4 колонки, виконавши наступне:

  1. У першій колонці опишіть, яким уявляєте своє майбутнє.
  2. У другій колонці зауважте про кроки досягнення цілей.
  3. У третій колонці зазначте можливі труднощі на шляху до бажаного.
  4. У четвертій колонці запишіть, як долатимете труднощі та хто зможе допомогти.

І пам'ятайте, що плисти за течією можна, але течія завжди буде нав'язувати, що вам відчувати, що робити, про що думати і як жити. А от з моменту прийняття рішення нести відповідальність за своє майбутнє ви стаєте вільною людиною! – зауважили психологи в Telegram-каналі.

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Ліліана Григорак
Ліліана Григорак Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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