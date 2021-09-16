Як українські дизайнери підкорювали Нью-Йорк: щоденники Тижня моди

Аліна Качоровська, Олена Рева, Тетяна Абрамова / Фото: пресслужба
В рамках Тижня моди в Нью-Йорку відбувся ексклюзивний шоурум, в якому були представлені чотири українські бренди. Ініціатива реалізована за підтримки "Українського модного альянсу".
Головна задача проекту – популяризація української модної індустрії на глобальному ринку. Таким чином організатори направили всі сили на збільшення експортних продажів для вітчизняних дизайнерів.
Організатори
Альянс створено завдяки українському модному бренду 91Lab (компанія RITO) разом з партнерами:
- Джен Сідарі, глобальною стратегинею індустрії моди та членкинею UYAVA Fashion Collaboration Platform (ГО "Платформа для колаборації індустрії моди").
- Наталія Микольська, співзасновниця UYAVA Fashion Collaboration Platform.
- програмою USAID "Конкурентоспроможна економіка України" (USAID КЕУ).
Також проєкт підтримав Офіс з розвитку креативних індустрій при Міністерстві культури та інформаційної політики України.
Шоурум
В рамках шоурумі були представлені чотири українських бренди: 91Lab, Elena Reva, Foberini і Kachorovska. Дизайнери змогли привезти свої колекції до Нью-Йорку, щоб представити їх міжнародній пресі і байерам.
Результати не змусили себе чекати. Джен Сідарі розповіла, що за час роботи шоурум відвідали величезна кількість байєрів. Професіонали індустрії були вражені кольоровою гамою колекцій, новим дизайном і українським стилем.
Джен підкреслила Cегодня Life:
Тож демонструючи українські модні бренди в Нью-Йорку, ми отримали хороший фідбек від ринку. Шоурум відвідали президенти, директори та керівники великих модних брендів, які знайомилися із колекціями. Вони були дуже і дуже вражені українською модою.
Перспективи
Для українських брендів ініціатива стала одним із значущих кроків в підкоренні глобального ринку. Особливо це важливо в період пандемії, який негативно позначився на продажах.
Дизайнер Олена Рева розповіла, що через локдаун і неможливість представити свої колекції офлайн, їй, як і багатьом, довелося перенести всі активності в онлайн.
Зараз же робота шоуруму у Нью-Йорку як раз дала можливість великим компаніям познайомитися вживу з творіннями українських дизайнерів.
До пандемії, кожен сезон ми брали участь в шоурумі в Парижі. Раніше, всі баєри світу прилітали на Тиждень моди, щоб відкрити нові імена. Щоразу це новий досвід, нові контакти і нові можливості "- прокоментувала Олена для Cегодня Life.
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