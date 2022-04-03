Як українцям знайти роботу в Іспанії - 5 способів / Фото: Колаж: Сьогодні
Українці продовжують емігрувати закордон через агресію Росії. Як переїхати до Іспанії ми розповідали в попередньому матеріалі. Сьогодні дізнаєтеся детально: як та де шукати роботу емігрантам у країні. 5 дієвими способами поділилася еміграційна експертка Аліна Кабакова в Instagram.
1 – шукайте роботу на сайтах з актуальними вакансіями
Популярні сайти для пошуку роботи – Info Jobs, Milanuncios та Infoempleo.
Не маєте часу на пошуки? Зверніться в одну з рекрутингових агенцій, яка знайде вам вакансію:
2 – створіть профіль в LinkedIn
Зареєструйтеся в соціальній мережі LinkedIn для кар‘єристів, щоб побачити актуальні вакансії на ринку, знайти стажування чи налагодити ділові зв‘язки. Будьте готові, що один з HR-спеціалістів іспанської компанії може сам вас знайти!
3 – видрукуйте резюме та віднесіть в бажане місце роботи
Думали, що єдиний спосіб знайти роботу в Іспанії – це онлайн? Ні! Спробуйте видрукувати резюме та віднести його туди, де хочете працювати. Наприклад, якщо плануєте бути офіціантом – йдіть в кафе, а якщо нігтьовим майстром – до салону.
Іноді це працює, – зауважила експертка.
4 – знайомтеся з місцевими та не мовчіть про пошук роботи
Іспанці люблять брати знайомих людей на роботу. І не важливо, це їх знайомі, чи друзів. Чим більше людей ви знатимете, тим більше шансів, що вас зарекомендують роботодавцям та запропонують вакансію.
Багато вакансій залишаються неопублікованими, бо переходять з уст в уста в офісі. Активно заводьте знайомства і нехай весь світ знає, що ви шукаєте роботу, – зауважила експертка.
5 – опублікуйте допис-звернення в групи Facebook
У Facebook є чимало груп, які створили емігранти в Іспанії для комунікації, нових знайомств, пошуку роботи та щоб ділитися досвідом. Напишіть допис-звернення про себе в одну з груп та вкажіть про активний статус пошуку роботи.
Перелік груп:
- Українці в Іспанії / Украинцы в Испании
- Іспанія: біженці та іммігранти
- Українці в Іспанії
- Українці в ІСПАНІЇ
- Українці в Іспанії / Украинцы в Испании (Робота / Оголошення)
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