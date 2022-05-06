Як доглядати за шкірою під час війни – поради дерматолога

Щоб запобігти висипанням, потрібно дотримуватися лише кількох порад експерта / Фото: Pinterest, unsplash.com, Колаж: Сьогодні

Під час війни багато хто став стикатися з проблемою висипань на шкірі. Основний фактор – це сильний стрес. У відповідь на стрес наш організм починає вироблення кортизолу та адреналіну, а ці гормони роблять шкіру жирнішою і схильною до запалень. Ще одним важливим фактором є порушення гігієни. Справа в тому, що шкіру потрібно очищати двічі на день. Адже протягом дня на поверхні накопичується велика кількість бактерій, грибків, поту.

Реклама

Як запобігти висипу

Дерматолог пояснила, що потрібно робити, щоб позбавитися висипів на шкірі:

обов'язково вмивайтесь двічі на день,

використовуйте косметичні засоби для жирної шкіри (молочко, пінка, гель) з рН 5.0-5.5,

для вмивання використовуйте тільки теплу воду,

після очищення наносьте зволожуючий крем, що містить АНА кислоти, цинк, бісаболол із гліцерином, церамідами, ніацинамідами.

Що не можна робити

не варто терти шкіру, щоб її не травмувати,

ні в якому разі не вмивайтеся лужним милом, не протирайте шкіру спиртом,

намагайтеся правильно харчуватися,

мінімізуйте стрес.

Засоби косметики, які допоможуть

У сфері лікувального догляду аптечний арсенал є великим. Дерматологиня рекомендує такі засоби:

Noreva Exfoliac Gentle,

SVR Sebiaclear Hydra,

La Roche-Posay Effaclar H,

Cerave.

Доступні креми в аптеках:

Реклама

SVR Sebiaclear Hydra,

Bioderma Sebium Hydra,

La Roche-Posay Effaclar H,

Noreva Exfoliac Reparatrice.

Чому з'являється висип на шкірі? Як стрес впливає її функціонування? Які доступні засоби можна знайти? Читайте відповіді на ці та інші питання про здоров'я шкіри на сайті Vogue.ua.