Как ухаживать за кожей во время войны – советы дерматолога

Чтобы предотвратить высыпания, нужно придерживаться всего нескольких советов эксперта / Фото: Pinterest, unsplash.com, Коллаж: Сегодня
Во время войны многие стали сталкиваться с проблемой сыпи на коже. Основной фактор – это сильный стресс. В ответ на стресс наш организм начинает выработку кортизола и адреналина, а эти гормоны делают кожу более жирной и склонной к воспалениям. Еще одним важным фактором является нарушение гигиены. Дело в том, что кожу нужно очищать дважды в день. Ведь в течение дня на поверхности скапливается большое количество бактерий, грибков, пота.
Как предотвратить сыпь
Дерматолог объяснила, что нужно делать, чтобы избавиться от сыпи на коже:
- обязательно умывайтесь дважды в день,
- используйте косметические средства для жирной кожи (молочко, пенка, гель) с рН 5.0-5.5,
- для умывания используйте только теплую воду,
- после очищения наносите увлажняющий крем, содержащий АНА кислоты, цинк, бисаболол с глицерином, церамидами, ниацинамидами.
Что нельзя делать
- не стоит тереть кожу, чтобы ее не травмировать,
- ни в коем случае не умывайтесь щелочным мылом, не протирайте кожу спиртом,
- старайтесь правильно питаться,
- минимизируйте стресс.
Средства косметики, которые помогут
В сфере лечебного ухода аптечный арсенал велик. Дерматолог рекомендует такие средства:
- Noreva Exfoliac Gentle,
- SVR Sebiaclear Hydra,
- La Roche-Posay Effaclar H,
- Cerave.
Доступны кремы в аптеках:
- SVR Sebiaclear Hydra,
- Bioderma Sebium Hydra,
- La Roche-Posay Effaclar H,
- Noreva Exfoliac Reparatrice.
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