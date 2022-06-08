Як прибрати тріщини на п'ятах і зробити шкіру до літа гладенькою – 3 поради від косметолога

Прибрати тріщини на п'ятах і зробити шкіру до літа гладкою допоможуть спеціальні пилки та ванни для ніг

Вже готуєте літні відкриті босоніжки, але соромитеся їх взувати через шорсткі, грубі або потріскані п'яти? Саме час привести п'яти до ладу оскільки влітку, в спеку тріщини на п'ятах можуть стати "розплідником" інфекції. Чому тріскаються п'яти, як привести шкіру в порядок і в подальшому правильно доглядати за п'ятами і стопами – розповіла косметолог Яна Коркодим.

Яна Коркодім / Фото: прес-служба

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Чому тріскаються п'яти і чим тріщини небезпечні для здоров'я?

Тріщини на п'ятах – проблема не тільки естетична: так, вже наявні нарости грубої, сухої шкіри на п'ятах при постійному тиску на стопу, особливо якщо є зайва вага, тріскаються. "Підлити масла" може тісне взуття, в результаті, якщо тріщини не лікувати, то з часом при ходьбі з'являється біль, потріскана шкіра може почати кровоточити.

Проведіть гігієнічні процедури правильно, в результаті шкіра на п'ятах знову стане гладкою: залишиться тільки не забувати доглядати за стопами

Влітку ми більшу частину часу ходимо без шкарпеток або колгот, носимо відкрите взуття. Тому якщо на стопах є ранки, а на п'ятах – тріщини, туди легко може потрапити інфекція. Спека, піт та відкрите взуття сприяють тому, що у тріщинах на п'ятах розмножуються бактерії та грибок.

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Взагалі левова частка тріщин на п'ятах викликана грибком, а не просто особливостями сухої шкіри.

Якщо у людини вже є якісь супутні захворювання (проблеми з щитовидною залозою, травленням, кровопостачанням ніг, діабет) плюс вона недостатньо дотримується гігієни і догляду за ногами, то ситуація може ускладнитися.

Що ж робити, якщо п'яти грубі і з тріщинами?

Щоб виключити серйозні захворювання, при яких тріскаються п'яти, може знадобитися консультація терапевта, ендокринолога, гастроентеролога або дерматолога. А діагностикою та лікуванням захворювань стоп займається лікар-подолог.

Щоб п'яти залишалися гладкими, не забувайте за ними постійно доглядати

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Якщо тріщини на п'ятах не запалені, не кровоточать, то спочатку зверніть увагу на взуття – якщо воно тісне, то краще змінити. А також проведіть гігієнічні процедури правильно, в результаті шкіра на п'ятах знову стане гладкою: залишиться тільки не забувати доглядати за стопами.

Ок, як же правильно прибрати тріщини на п'ятах?

Потрібно "озброїтися" спеціальними пилками для п'ят – крупно і дрібноабразивними, скрабом і кремом для ніг:

Чистимо і поліруємо. Як майстри в салонах, так і самі люди вдома часто для цього використовують грубі терки або крупноабразівние пилки. Так, вони допоможуть заощадити час очищення, приберуть грубу шкіру на п'ятах. Але потім п'яти потрібно акуратно заполірувати і відшліфувати саме дрібноабразивною пилкою, щоб згладити всі шорсткості. Ідеально гладкою шкіру допоможе зробити нанесення легкого скрабу, а потім – вашого крему для ніг. Позбавляємося від тріщин. Щоб прибрати тріщини і не допустити поширення інфекції, можна зробити аплікації для п'ят: для цього підійде "Левомеколь" або інша антисептична мазь. Процедура робиться на ніч, на п'яти наноситься мазь, потім закриваємо зверху спонжем (ватним диском), фіксуємо, щоб аплікація не сповзла. Можна обернути стопу харчовою плівкою і надіти носок. В середньому, процедуру повторюють раз в 10 днів. Використовуємо ванночки з кислим середовищем: грибок не любить кислоту. Найпростіший і доступний спосіб – це ванночки для ніг з оцтом.

І, звичайно ж, не забувайте дотримуватися елементарної гігієни ніг, періодично знімати ороговілий шар шкіри на п'ятах і наносити зволожуючий крем.

Нагадаємо, що раніше ми писали про те, як підготувати ніжки до босоніжок.

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