Як вберегти психологічне здоров’я дитини під час війни - 8 дієвих порад / Фото: Instagram: alexlourie.photo

Росія 7 день поспіль воює проти України. Світ у Мережі бачить шокуючі фото, де немовлята народжуються в метро, а батьки з маленькими дітьми ночують у бомбосховищах без нормальних умов. Прокидатися в холодному підвалі та чути звук обстрілів для найменших – це стрес. Кандидат психологічних наук Спартак Суббота розповів, як підтримати дитину в період воєнного стану, щоб не нашкодити її психіці та мінімізувати стрес. 8 порадами експерт поділився на сторінці в Instagram.

Реклама

Чому важливо подбати про психологічний стан дитини?

Діти, які стали свідками нещадної розправи агресора з батьками чи іншими людьми, стресують та переживають побачене як й дорослі.

Згодом у деяких дітей з'являються психологічні проблеми:

страх, що подія повториться.

руйнування ілюзії про справедливий світ.

відчуття безпорадності.

страх власних неконтрольованих емоцій.

почуття провини.

У дитини може зафіксуватися в пам'яті картина подій, побачених під час війни. Вона буде знову і знову уявляти найстрашніші моменти того, що сталося (наприклад, поранених людей або особу, яка напала на неї).

Реклама

Діти, які пережили психотравматичну подію, часто не бачать життєвої перспективи та втрачають інтерес до занять, які раніше їх цікавили. Пережита подія може стати причиною для зупинки їхнього особистісного розвитку.

У період війни батькам потрібно турбуватися про психіку дитини та врахувати наступні поради психолога.

8 дієвих порад для психологічного здоров’я малечі



1. Покажіть дитині, що ви розумієте серйозність її переживань та знаєте інших дітей, які перебували в аналогічній ситуації.

Реклама

Наприклад: "Я знаю одного сміливого хлопчика, з яким теж таке траплялось".

2. Створіть атмосферу безпеки: частіше обіймайте дитину, розмовляйте з нею, а ще станьте одним з учасників його улюбленої настільної гри.

3. Подивіться разом з дитиною довоєнні фото, де життя було мирне, щоб пригадати позитивні моменти. Це допоможе мінімізувати неприємні спогади з перших днів війни.

4. Поговоріть про майбутнє після війни. Допоможіть дитині "вибудувати" перспективний план на життя – обговоріть конкретні цілі з зазначенням дедлайну.

5. Повторюйте, що відчувати безпорадність, страх та гнів – це нормально в період війни.

6. Підвищуйте самооцінку дитини. Частіше хваліть її за хороші вчинки.

7. Сприяйте грі дитини з піском, водою чи глиною. Умовно активність допоможе дитині під час гри вивести назовні її переживання у вигляді образів.

8. Не виконуйте будь-які капризи через відчуття жалю. Дитина може стати тираном у майбутньому, якщо батьки виконуватимуть усі забаганки (враховуючи безглузді).

Нагадаємо, де взяти онкопрепарати під час війни з Росією – список контактів та організацій.

Також важливо знати, що робити у разі аварій на хімічному об'єкті.