Як врятувати продукти у холодильнику, якщо відключили світло під час війни – 5 лайфхаків

Врятувати продукти в холодильнику, якщо відключили світло допоможе лід та заморозка їжі заздалегідь / Фото: istockphoto.com, freepik.com

У багатьох містах та селах України через обстріл військами РФ мирних мешканців відбуваються перебої із електроенергією. Як зберегти продукти в холодильнику, якщо почалися перебої зі світлом – розповіли у центрі громадського здоров'я МОЗ.

Як зберегти продукти свіжими, якщо довго немає світла

1. Спочатку важливо дотримуватися певної температури в холодильнику і морозильній камері: в самому холодильнику температура має бути 4°С або нижче; у морозильній камері – 0°С чи нижче.

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2. Заздалегідь будьте готові до перебоїв зі світлом: можна заморозити контейнери із водою, вони допоможуть зберегти в холодильнику потрібну температуру, коли світло відключиться.

Можна заморозити контейнери з водою, вони допоможуть зберегти в холодильнику потрібну температуру, коли світло відключиться. / Фото: freepik.com

3.. Також якщо є можливість придбати блочний або сухий лід – запасіться ним. Якщо відключили світло, слідкуйте, щоб двері морозильної камери і холодильника були щільно зачинені. Так продукти будуть у безпеці до 4 годин у холодильнику, до доби у напівпорожній морозильній камері; до двох діб – у повній морозилці.

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4. Якщо минуло понад 4 години та електроенергію не дали, то помістіть лід або заморожену у контейнерах воду з морозилки до холодильника.

Як не отруїтися, якщо продукти довго без холоду

5. Температуру у холодильнику можна перевіряти за допомогою термометра: якщо вона піднялася вище 4 °С – продукти доведеться викинути. Ви можете заздалегідь заморозити і потім приготувати заморожені продукти, в яких ще не розтанули льодові кристали. Також можна сміливо готувати продукти з холодильника, де температура все ще 4°С або нижче.

Ніколи не пробуйте їжу на смак, щоб перевірити її безпеку, тим більше якщо з'явився неприємний запах: коли сумніваєтеся, викиньте її / Фото: istockphoto.com

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Ніколи не пробуйте їжу на смак, щоб перевірити її безпеку. Якщо ви сумніваєтеся, викиньте її. Викидайте з холодильника продукти, що швидко псуються (м'ясо, рибу, нарізані фрукти та овочі, яйця, молочні продукти та їх залишки), якщо світла немає довше 4-х годин або лід у холодильнику вже не охолоджує продукти

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