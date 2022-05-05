Як самому приготувати антисептик і чим краще обробляти руки від бактерій та вірусів

Приготувати антисептик можна і самому, а обробляти руки від бактерій та вірусів краще спиртовими санітайзерами / Фото: unsplash.com

Зараз дотримуватися гігієни важливо не лише, щоб захистити себе від коронавірусу. Війна з Росією призвела до спалахів інфекційних хвороб, а у людей під обстрілами не завжди є можливість елементарно помити руки. Сьогодні, 5 травня, у Всесвітній день гігієни рук поговоримо про те, які антисептики справді працюють і чи можна їх приготувати в домашніх умовах. А допомогла в цьому розібратися лікар-інфекціоніст Олена Бідованец.

Олена Бідованець / Фото: пресслужба

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Спочатку важливо вміти правильно користуватися антисептиками, робити це потрібно щоразу після контакту з поверхнею всіх потенційно забруднених предметів. Особливо якщо після цього ми торкаємося слизових оболонок (очей, носа, рота). А робимо ми це часто й мимоволі.

Як правильно мити руки та обробляти санітайзером

Обробляти руки також слід після поїздки у громадському транспорті. Мити руки теж важливо: ретельне миття рук з милом (мити слід 40-60 секунд) рівнозначно користуванню антисептиком (наносите протягом 30 секунд). Після використання антисептика, щоб шкіра рук не надто сохла, можна взяти крем для зволоження.

Ретельне миття рук з милом (мити слід 40-60 секунд) рівнозначне користування антисептиком / Фото: freepik.com

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Кількість розчину, необхідна для дезінфекції – 3 мл (це приблизно дорівнює кількості, коли долоня "човником"). Тобто це не 2-3 "пшики", а більше. Особливо ретельно потрібно обробляти ділянки біля нігтів.

До складу антисептика повинні входити 60-80% спирту (етилового, пропілового, ізопропілового) або 2% хлоргексидину. ВООЗ рекомендує для мінімізації ризику зараження коронавірусом користуватися антисептиками з вмістом спирту менше 60% а краще 80%. Підійдуть і антисептики із вмістом хлоргексидину (2%).

Як приготувати антисептик для рук.

Щоб зробити антисептик самостійно, потрібно змішати 800 мл етилового спирту, 40 мл перекису водню та 15 мл гліцерину. Робити це бажано у скляній ємності. Можна додати трохи кип'яченої чи дистильованої води.

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Змішати 800 мл етилового спирту, 40 мл перекису водню та 15 мл гліцерину – і домашній антисептик готовий / Фото: freepik.com

Гліцерин потрібно додавати обов'язково, тому що він зволожує шкіру і допомагає їй краще переносити постійне використання спиртомісткого спрею. Зберігати антисептик потрібно за кімнатної температури в темному місці і далеко від вогню. Можна розлити засіб у невеликі ємності, зараз такі продаються навіть із дозатором.

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