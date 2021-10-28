Як розважаються туристи на найбільшому оглядовому колесі світу в Дубаї (фото)

Як розважаються туристи на найвищому оглядовому колесі світу в Дубаях (фото)

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Чому всі хочуть протестувати Ain Dubai?

Тому що це найбільше оглядове колесо у світі! У 2015 році розпочалося будівництво Ain Dubai на штучному острові Bluewaters Island. 21 жовтня 2021 року воно почало працювати. Висота колеса – 250 метрів. Кожен мріє протестувати атракціон – звання "найбільшого" вабить.

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Ain Dubai – це найбільше оглядове колесо в світі! / Фото: Instagram: aindxbofficial

Колесо High Roller у Лос-Анджелесі після запуску дубайського Ain Dubai втратило пріоритет, тому що його висота – "всього" 167,6 метра.

У найвищого у світі колеса 48 кабінок. Туристи зсередини можуть насолоджуватися красою панорами на 360 градусів. Одночасно в Ain Dubai поміститься 1750 людина, один його оборот триває 38 хвилин.

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Одночасно в Ain Dubai поміститься 1750 людей / Фото: whatson.ae

Ціна квитка у стандартну кабінку – 930 гривень. У лаунж-кабінку з одним напоєм – 1250 грн. У кабінку з барною стійкою та двома коктейлями – 1400 гривень.

Любителі ексклюзиву платять більше: приватна кабінка з ігристим обійдеться в 34 тис. грн.

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Прайс вказано за 38 хв. перебування в Ain Dubai.

Туристам пропонують в Ain Dubai не лише типову екскурсію – тут можна влаштувати весілля чи ділову зустріч. Кожен на колесі отримує нові емоції чи здійснює мрії!

Tom Jauncey у свій день народження прокинувся в Ain Dubai

Блоггер і відеограф Tom Jauncey, що живе в Дубаї, поділився контентом з Ain Dubai і шокував усіх. Він записав відео, як прокинувся на світанку в кабінці. Так почався його день народження – куди ще краще?

Tom Jauncey в свій день народження прокинувся в Ain Dubai / Фото: скриншот

Tom Jauncey в свій день народження прокинувся в Ain Dubai / Фото: скриншот

Mike Chabot зіграв музичний сет на висоті 250 метрів

Тренер Mike Chabot поділився емоційним фото у Instagram з Ain Dubai. І написав, що кожен може здійснити свою мрію. Ще в одного гостя на найбільшому колесі у світі бажане справдилося.

Mike Chabot зіграв музичний сет на висоті 250 метрів / Фото: Instagram: Mike Chabot

Тревел-експерт Меліта Рижко була шокована новим досвідом на Ain Dubai

Дівчина в Instagram розповіла, що спочатку чекала на просто нудну екскурсію . Адже попередні активності на випробуваних оглядових колесах були не вау. Але тут кабінка через свої величезні габарити асоціювалася у дівчини з однокімнатною квартирою на 30 кв. м! Загальна атмосфера подарувала незабутній досвід і Меліта рекомендує всім протестувати об'єкт.

Тревел-експертка Меліта Ріжко була шокована новим досвідом на Ain Dubai / Фото: Instagram: melitochka

Що я відчула? Знаєте, коли сідаєте у оглядове колесо, через пару хвилин вже чекаєте на закінчення, тому що стає нудно. Але ж не тут! Кабінку взагалі не трясе, у певні моменти я думала, що ми не їдемо. Площа кабінки величезна, нагадала однокімнатну квартиру на 30 кв. м. Кабінки мають різний інтер'єр – оглядовий, з баром чи рестораном, – написала вона в Instagram.

Блогер Tina зробила фото, що набрало понад 40 тис. лайків

Колесо Ain Dubai – ідеальне місце для селфі. Контент на висоті 250 метрів приречений на популярність у соціальних мережах. Тому блогер Tina не прогавила можливість зробити фото, яке вже набрало понад 40 тис. лайків у Instagram.

Блогерка Tina зробити фото, яке набрало понад 40 тис. лайків / Фото: скриншот

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